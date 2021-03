Weltladen Isny spendet nach Südafrika

sny (sz) - Im vergangenen Jahr hatten die Weltläden die Möglichkeit, den Mehrwertsteuer-Nachlass (Fairwertsteuer) nicht an die Kunden weiterzugeben sondern ausgewählten Projekten zugutekommen zu lassen. Der Weltladen Isny hatte laut Mitteilung den dadurch erzielten Betrag von 450 auf 600 Euro erhöht und an „Solomons‘Haven“, einer Hilfsorganisation für missbrauchte und misshandelte Kinder in Kapstadt, im dortigen Stadteil Mitchell’s Plain, gespendet.

„Solomons‘ Haven“ ist eine Initiative der Familie Maria und Alec Solomons, die auf ihr eigenes Haus einen zweiten Stock aufgesetzt haben, damit insgesamt 21 und somit mehr Kinder als sonst Platz haben. Allen jungen Menschen wollen sie ein Zuhause geben, Vertrauen und Sicherheit aufbauen mit dem Ziel, einen Schulabschluss und möglichst auch eine Berufsausbildung machen zu können.

Seit einigen Jahren gibt es eine Zusatzaufgabe, die in Corona-Zeiten von ganz besonderer Bedeutung ist: die Arbeit mit Senioren in der Form des Angebots einer Suppenküche. Und mit Schülern, die ein Frühstück bekommen. Dies erfolge im Auftrag der Stadt und mithilfe von Sponsoren durch geführt.

Täglich werden Lebensmittel bei Supermärkten eingesammelt. Für die Einzelnen, die registriert sind, werden Tüten mit Namen hergerichtet. Mehr als 200 Namen stehen derzeit auf der List, und es kommen immer neue Leute dazu.

Die Zeit der absoluten Ausgangssperre sei sehr schwierig, steht in der Pressemitteilung weiter geschrieben. Die engen Wohnverhältnisse ohne Schule seien für die Bewohner sehr belastend. Dazu kämen Ängste durch Corona-Erkrankungen, Schießereien mit Verletzten in der Straße, was als Signale zunehmender Kriminalität zu interpretieren sei.