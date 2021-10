Weitere Impftermine in Isny

Samstag, 6. November, 9 bis 15 Uhr; Sonntag, 14. November, 11.30 bis 17 Uhr im Anschluss an die Gottesdienste, die Gedenkfeier zum Volkstrauertag und die Ausstellungseröffnung in der Städtischen Galerie im Schloss; Donnerstag, 25. November, 9 bis 15 Uhr, parallel zum Wochenmarkt; Samstag, 4. Dezember, 11 bis 17 Uhr, parallel zum langen Einkaufssamstag und zur Schlossweihnacht. Das OSK-Team kommt jeweils in die Gotische Halle im Erdgeschoss des Isnyer Rathauses, Wassertorstraße 1-3. Aktuelle Informationen zu allen Termine gibt es im Internet unter:

In der Stadtverwaltung engagiert sich Rathaussekretärin Karina Rast weiterhin dafür, kostenlose Corona-Impfangebote ohne Voranmeldung in der Stadt zu ermöglichen. „Für die kommenden Wochen stehen bereits vier weitere Termine in Isny fest“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Die Impfungen gegen das Coronavirus werden den Bürgern wie auch Auswärtigen jeweils in der Gotischen Halle des Isnyer Rathauses angeboten (Termine siehe unten).

Der Zugang zur Impfstation ist möglich über den Haupteingang des Rathauses, der genaue Weg werde ausgeschildert sein. Jede Person ab zwölf Jahren kann sich dort gegen Covid-19 immunisieren lassen, bei Jugendlichen brauche es die Zustimmung eines Sorgeberechtigten. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfpass. Vorrätig sind die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson für Erwachsene. Angeboten werden laut Ankündigung Erst- und Zweit-, beziehungsweise Einmal- und Auffrischungsimpfungen.

Angebote werden gut angenommen

Die bisherigen mobilen Impfaktionen, die seit Juli in Isny stattfinden, seien sehr gut angenommen worden, berichtet Karina Rast, die die Angebote koordiniert. „Es besteht aber weiterhin die Notwendigkeit, die Angebote aufrechtzuerhalten, um wirklich allen Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich ohne Aufwand gegen Covid-19 impfen zu lassen“, ist sie überzeugt.

Deshalb wurden für die jetzt feststehenden Termine im November und Dezember sowohl Wochenenden als auch Werk- beziehungsweise Arbeitstage ausgewählt. „Gerade mit Blick auf die aktuell steigenden Corona-Zahlen und darauf, dass bei immer mehr Veranstaltungen, Einrichtungen und Institutionen die 2G-Regelung greift, aber auch, weil insbesondere ältere Personen bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten können, ist die Nachfrage nach den Impfungen ungebrochen“, berichtet Rast.

Mehr als 2300 Menschen mobil geimpft

Bei den mobilen Isnyer Aktionen ohne Anmeldung haben sich nach ihrer Aufstellung bisher insgesamt 825 Menschen impfen lassen. Bei den Impfterminen davor, die von März bis August noch nach Priorisierung, Alter und Anmeldung durchgeführt wurden, hätten weitere 1500 Personen ihren Impfschutz vor Ort in Isny erhalten.