Weitere Impftage für Isny und Argenbühl

Die Stadt Isny und die Gemeinde Argenbühl organisieren mit dem mobilen Impfteam aus Ulm zwei weitere Impftermine vor Ort. Diese werden angeboten am Donnerstag, 24. Juni, sowie am Mittwoch, 30. Juni im Festsaal in Neutrauchburg. Eine Anmeldung ist nur noch diese Woche möglich.

Zur Verfügung stehen laut Mitteilung jeweils 154 Dosen des Impfstoffs von Moderna. Anmelden können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Isny und Argenbühl. Personen ab 50 Jahre und sonstige Härtefälle werden vorrangig berücksichtigt, teilt die Isnyer Stadtverwaltung außerdem mit.

Telefonische Anmeldung nur noch diese Woche

Die Termine für die obligatorischen Zweitimpfungen sollen jeweils sechs Wochen später stattfinden – am 5. beziehungsweise am 11. August, aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls wieder in Neutrauchburg im Festsaal.

Telefonische Anmeldungen sind nur noch möglich diesen Donnerstag, 17. Juni, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Freitag, 18. Juni, von 9 bis 12 Uhr bei Karina Rast, die im Isnyer Rathaus die mobilen Impftermine koordiniert, unter Telefon 07562 / 984555 oder per E-Mail: karina.rast@isny.de