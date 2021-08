Weitere Impfangebote ohne Termin in Isny

Drei Mal ist das mobile Impfteam aus Ravensburg bereits in Isny gewesen und hat Bürger und Bürgerinnen genauso wie Gäste der Stadt gegen das Coronavirus immunisiert, teilt das Büro für Stadtmarketing mit. Aufgrund der hohen Nachfrage habe die Stadtverwaltung mit dem Landratsamt nun weitere Termine für August und September organisiert.

„Die Impfaktionen wurden sehr gut angenommen in Isny“, wird Karina Rast von der Isnyer Stadtverwaltung zitiert. „Im Kampf gegen die Pandemie spielen die Impfungen eine enorm wichtige Rolle und wir sind froh, dass viele Isnyer und Gäste die Impfangebote wahrgenommen haben.“ Insgesamt haben sich rund 230 Personen bei den bisherigen drei Terminen „ohne Termin“ impfen lassen.

Um noch mehr Menschen die Chance zu geben, sich immunisieren zu lassen, hat die Stadt weitere Termine organisiert. Fest eingetaktet ist neben dem Termin während des Wochenmarkts am Donnerstag, 12. August bereits der 27. August. An diesem Freitag wird das mobile Team zeitgleich zum Isnyer Feierabendmarkt wieder in der Fußgängerzone in der Wassertorstraße die Station aufbauen. Die Impfungen werden mit den Wirkstoffen von Johnson & Johnson (Einmaldosis), Biontech und Moderna (Erst- oder Zweitimpfung) angeboten. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind der Personalausweis und Impfpass. Im September sollen zwei weitere Impfaktionen stattfinden.

Folgende Termine stehen fest: Donnerstag, 12. August, 7 bis 13 Uhr (zeitgleich zum Wochenmarkt) , Marktplatz (vor dem Hallgebäude, Marktplatz 2) und Freitag, 27. August, 15 bis 20 Uhr (zeitgleich zum Feierabendmarkt am Roßmarkt), Fußgängerzone in der Wassertorstraße vor Gebäude Wassertorstraße 7/9.

Folgende Termine sind in Planung: Freitag, 10. September, 15 bis 20 Uhr (zeitgleich zum Feierabendmarkt am Kornmarkt), Fußgängerzone in der Wassertorstraße vor Gebäude Wassertorstraße 7/9 sowie Freitag, 24. September, 10.30 bis 16.30 Uhr, Fußgängerzone in der Wassertorstraße vor Gebäude Wassertorstraße 7/9.