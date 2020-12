Weitere acht günstige Mietwohnungen entstehen

Beim nächsten Mehrfamilienhausprojekt im Neubaugebiet Mittelösch sind bereits die Handwerker im Einsatz: Und obwohl schon die ersten Mauern stehen, haben sich vergangene Woche Alexander Frangoul, der Bauträger und Architekt, und Slobodan Dordevic, sein Kooperationspartner und Bauleiter der CO ORD GmbH, mit Isnys Bauamtsleiter Claus Fehr sowie Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) und Agathe Peter, Bereichsleiterin Baufinanzierung der VBAO und Geschäftsführerin der VBAO Immobilien GmbH, zu einem symbolischen Spatenstich auf der Baustelle getroffen.

Ein Teil der neu zu errichtenden Eigentumswohnungen des Bauträgers berücksichtigen laut Pressemitteilung den Aspekt der sozialen Mietwohnraumförderung. Auf einer Grundstücksfläche von knapp 3300 Quadratmetern entstehen zwei Gebäude mit jeweils 15 Wohnungen. Diese sind mit zwei bis vier Zimmern ausgestattet und bieten zwischen 62 und 105 Quadratmetern Platz.

Acht Wohnungen der beiden Objekte haben eine sogenannte „Wohnungsbindung“ und dienen der sogenannten Mietwohnraumförderung. Dies bedeutet laut VBAO-Mitteilung, dass die Wohnungen 15 Jahre zu einem Mietpreis 20 Prozent unter dem Mietpreisspiegel an Personen mit einem Wohnberechtigungsschein vermietet werden müssen.

„Dieser Mietverzicht bringt für künftige Vermieter einen besonderen Vorteil: Gleich nach der Baufertigstellung kann ein Zuschuss der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) beantragt werden, der vor allem entsprechende niedrigere Mieterträge ausgleicht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Häuser im Mittelösch seien bereits das vierte Projekt, das die Firma CO ORD PLAN in Isny realisiert, aber das erste, bei dem die soziale Mietwohnraumförderung berücksichtigt wird.

„Die Wohnungen wurden bereits fast alle im Rekordtempo verkauft, es freut uns sehr, dass sie so gut angenommen werden“, sagte Agathe Peter.

Josef Hodrus erklärte, die Bank freue sich „über die erneute Zusammenarbeit mit Frangoul. Bei der Realisierung des Projektes können wir uns auf seine Zuverlässigkeit und die hohe Qualität verlassen, mit welcher er bereits bei vorherigen Baumaßnahmen überzeugt hat.“

Claus Fehr blickte derweil zurück, zumal er Ende des Jahres vom Bauamt in den Ruhestand wechselt: „Ich erinnere mich noch gut an die ersten Gespräche mit dem Stadtrat und die Entwurfsplanungen zum Baugebiet Mittelösch. Es freut mich ganz besonders, dass ich dieses Projekt mitbegleiten darf und bin begeistert zu sehen, was hier entsteht.“