Weihnachtsüberraschungen für Treuepass-Gewinner

Die Treuepass-Aktion, die vom 23. November bis 17. Dezember zum Einkaufen und Einkehren in Isny einlud, war wieder ein voller Erfolg. Das lässt sich an der erneut gestiegenen Anzahl eingereichter Treuepässe ablesen. Insgesamt 1550 Pässe füllten die Lostrommel, aus der die Gewinner am Montag vor Weihnachten gezogen wurden.

Wer mitmacht, beweist seine Treue zu den Isnyer Geschäften und Lokalen und trägt zur Zukunft der Isnyer Innenstadt bei – so die Idee, die hinter dem Motto „wer weiter denkt, kauft näher ein“ der Treuepassaktion steht. Gewürzt mit der Aussicht auf tolle Preise, kam die Aktion auch 2022 wieder gut an: 131 Treuepässe mehr als im Vorjahr erreichten die Isny Marketing GmbH (IMG). Am Montag, 19. Dezember, wurden unter allen 1550 Pässen die Preise verlost – 199 wurden von den 83 teilnehmenden Betrieben gesponsert, dazu kamen sieben Mal Isny Güldiner im Gesamtwert von 1000 Euro von Isny Aktiv.

Die Gewinner der Hauptpreise wurden direkt nach der Verlosung telefonisch benachrichtigt. Adalbert Zinck aus Isny durfte sich über den smarten LCD-Fernseher von Durach Euronics freuen. Er spendet ihn dem Jugendhaus Isny und übergibt seinen Preis an Matthias Hellmann. Christoph Lanz aus Isny gewann den zweiten Hauptpreis: einen vierwöchigen Kurs bei der Tanzschule Magg. Isny Güldiner im Wert von 500 Euro gehen an die Isnyerin Agnes Pape, 200 Euro in Güldinern darf Edith Gottschling ausgeben.

Die übrigen Gewinner dürfen sich über Post freuen – manch einer sogar doppelt: „Von fünf Teilnehmern wurden gleich zwei ihrer Treuepässe gezogen“, erklärt Milena Fink von der IMG lachend und ergänzt: „Mehrere Pässe ins Rennen zu schicken, erhöht natürlich die Gewinnchancen. Mehrmals gezogen zu werden, ist aber richtig großes Glück.“ Die Teilnahmebedingung, die besagt, dass auch bei mehreren Pässen kein Stempel doppelt vorhanden sein darf, regt an, nicht nur die immer gleichen Läden aufzusuchen, sondern sich in der Vorweihnachtszeit in Isny umzuschauen und Bekanntschaft mit der Vielfalt zu machen.

Mit der Gewinnbenachrichtigung von der IMG können die Gewinner ihre Sachpreise oder Gutscheine innerhalb von vier Monaten im jeweiligen Geschäft oder Lokal abholen.