Weihnachtsfreude dank Treuepass

Zum vierten Mal ist der Isnyer Treuepass unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“ aufgelegt worden. Viele glückliche Gewinner haben seinetwegen ein unerwartetes Geschenk unterm Christbaum.

In Isny einkaufen, für die eigene Stadt Gutes tun, die Umwelt schonen und dabei auch noch gewinnen – das war mit dem Treuepass möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Isnyer und auch viele auswärtige Kunden und Gäste haben fleißig ge-stempelt. 1110 Teilnahmescheine sind in drei Wochen ausgefüllt worden, was einen Teilnehmerzuwachs von 46 Prozent zum vergangenen Jahr bedeutet. Im Büro für Stadtmarketing wurden am Freitag vor Weihnachten die Gewinner gezogen, diese dürfen sich nun über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk freuen.

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt: 1. Preis: Alfred Keck, Grünenbach, 2. Preis: Carla Köhler, Isny, 3.Preis: Judith Bochtler, Isny.