Weihnachtsartikel für Weihnachtsflohmarkt sammeln

Das Stadtmarketing veranstaltet im Rahmen des Programms „Advent in Isny“ am Samstag, 15. Dezember, einen Weihnachtsflohmarkt. In diesem Jahr kommt der Erlös der Eduard-Schlegel-Schule zugute. Für den Flohmarkt benötigt der Veranstalter noch Weihnachtsartikel und bittet um zahlreiche Spenden. Wer in nächster Zeit Kerze, Strohsterne, Christbaumschmuck oder sonstige Weihnachtsdekoration in gutem Zustand ausmustert, kann diese ab sofort in der Eduard-Schlegel-Schule abgeben. Ansprechpartnerin ist Tanja Hummel-Bedhiafi, Telefonnummer 07562 / 2380.