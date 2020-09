Weiher abgelassen: Das verbirgt sich auf dem schlammigen Grund

Von Stefan Scholl

Zwei Panzer kriechen durch die Steppe, hinter ihnen geht eine Schützenkette vor. Dann schlägt eine Rakete ein, eine Explosion blitzt auf, einer der Panzer verschwindet in einer Qualmwolke. Das Video, das feindliche Truppen unter gezieltem Beschuss zeigt, veröffentlichte am Sonntag das armenische Verteidigungsministerium. Regierungschef Nikol Paschinjan verkündete auf Facebook, in Berg-Karabach stellten sich die Armenier erfolgreich einem Angriff der Aserbaidschaner entgegen.