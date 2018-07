Weißer Fiat 850 bringt Erinnerungen zurück

Ob die Veranstalter eine Vereinbarung mit Petrus haben, gilt nicht als gesichert. Doch auch 2018 stand wettertechnisch alles zum Besten, und so reisten am vergangenen Wochenende geschätzte 4000 Besucher an, um sich die unterschiedlichsten Oldtimer auf dem vier Hektar großen Gelände am Dorfgemeinschaftshaus in Großholzleute anzuschauen.

Beim Schlendern durch die parkenden Automobilreihen konnten die Besucher so mancher Fachsimpelei lauschen. Vor allem die männlichen Besucher zeigten sich hochinteressiert und technisch versiert. Eine Besucherin, Maria Tremmel aus Isny, lachte beim Anblick eines weißen Fiat 850: „So einen Fiat haben meine Eltern mal bei einem Preisausschreiben gewonnen! Wir haben uns alle wahnsinnig gefreut! Sonst hätten wir uns kein Auto leisten können. Darin sind wir dann manchmal zu acht gesessen und durch die Weltgeschichte gefahren.“

Etwas größer und sehr edel mutete dagegen ein Oldtimer der Familie von Uwe Lorenz aus Kempten an: Dem Ford A Roadster, Baujahr 1931, ist anzusehen, mit wie viel technischem Verständnis und ästhetischem Anspruch hier gearbeitet wurde. Gekauft hat der gelernte Maschinenbauer das Fahrzeug vor acht Jahren, danach investierte er rund zwei Jahre, um Ersatzteile einzubauen und den Wagen weiter zu restaurieren. Der Kemptener hat nach eigenen Angaben mehrere solcher Schmuckstücke zu Hause und restauriert sie eigenhändig und mit viel Hingabe.

Wobei sich Vergangenheit und Moderne berühren: Da alle Bauteile selbstverständlich nur original von Ford sein dürfen, müssen sie per Internet in Amerika bestellt werden, der dunkelblaue Ford erstrahlt heute auch mithilfe modernster Technik. Der Wagen ist etwas Besonderes für Lorenz: „Wir fahren damit nicht jeden Tag, aber am Sonntag und wenn die Sonne scheint, dann muss man so ein Auto natürlich auch bewegen, das ist klar“.

Bewegt wird auch der hellblaue Traktor der Marke Lanz Mannheim – am liebsten in Richtung Theaterfestival am Baggersee. Gerd Schlotterbeck, der Besitzer des 1959 gebauten Fahrzeugs, hängt jeden Sommer einen Bauwagen dran und fährt von Seltmans nach Burkwang, um dort einige Tage zu verbringen. Da der Motor seines Lanz nur über 16 PS verfügt, wird die relativ kurze Strecke zu einer kleinen Reise: 30 Minuten dauere es, bis er die rund acht Kilometer hinter sich gebracht habe. „Das muss man dann tatsächlich ein bisschen besser planen, als wenn man mit dem Auto fährt“, sagt Schlotterbeck und lacht. „Aber auf dem Traktor bin ich schon mitgefahren, als ich noch gar nicht auf der Welt war. Der hat vorher meinen Eltern gehört. Ich sehe das als Übung zur Entschleunigung und fahre sehr gern mit meinem Lanz herum – auch, wenn’s mal länger dauert.“

Insgesamt waren rund 800 Autos, Traktoren und Motorräder Magnetpunkte für jung und alt, und vor allem die Kinder hatten einen Riesenspaß, hoch oben auf Traktoren mitfahren zu dürfen, nicht nur beim obligatorischen Baumstammziehen.

„Ja klar bin i z’frieden, mehr als z’frieden, aber des bin i eigentlich jedes Jahr!“ fasste Norbert Horn in seiner Nachbetrachtung zusammen, Vor 20 Jahren war er Ideengeber für das Oldtimertreffens und ist seitdem einer der Veranstalter.