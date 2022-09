Wegweisende Partnerschaft verbindet Rohrdorf und Mauls

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwischen Rohrdorf und Mauls in Südtirol liegen nicht nur die Alpen, Österreich und der Brenner, sondern auch genau 226 km Wegstrecke. Dass beide Orte sich trotz der Distanz einander nahe fühlen, ist den beiden ortsansässigen Musikkapellen zu verdanken, die nun schon seit 50 Jahren eine harmonisch-musikalische Partnerschaft pflegen. Dieses besondere Jubiläum hat seinen Ursprung im Jahr 1971, konnte aber pandemiebedingt erst beim diesjährigen Dorffest in Rohrdorf gefeiert werden. Ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit hat nun auch an zentraler Stelle in Rohrdorf seinen Platz gefunden, denn am Dorfbrunnen steht seit kurzem ein Wegweiser in Richtung Mauls. Damit ist er Ausdruck einer außergewöhnlichen Partnerschaft zweier Musikkapellen, die aufgrund der langen Jahre ihres Bestehens getrost als generationenübergreifend bezeichnet werden kann.