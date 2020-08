Wegen Corona: Isnyer Schlossweihnacht wird abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr die Isnyer Schlossweihnacht in der bekannten Form nicht geben. Das teilte Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, am Mittwochnachmittag den Mitgliedern von Isny Aktiv in einer E-Mail mit, die auch an die „Schwäbische Zeitung“ verschickt worden ist.

„In der Region sind viele, große wie kleine, Weihnachtsmärkte bereits abgesagt. Unter der Annahme, dass die Corona-Pandemie und die Infektionslage in der Region, wenn nicht gar schlimmer, so jedoch bis Ende des Jahres nicht verschwunden sein werden, ist davon auszugehen, dass Kontaktbeschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln in Kraft bleiben. Was dies für die Schlossweihnacht bedeutet, wurde in den letzten Wochen abgewogen, alle Optionen durchdacht. Entschieden wurde nun, die Veranstaltung in der bekannten Form abzusagen“, schreibt Mechler.

Gesamtkonzept würde beschädigt werden

Auch mit optimistischem Blick auf die weitere Entwicklung sei klar, dass die Schlossweihnacht nur unter Auflagen – wie etwa Umzäunung, Beschränkungen des Zugangs und der Besucherzahl, Abstandsregeln – stattfinden dürfte. „Um diesen Anforderungen zu entsprechen, müssten zahlreiche Anpassungen vorgenommen werden, die logistisch (sehr hoher organisatorischer und personeller Aufwand) kaum zu bewältigen wären und das Gesamtkonzept beschädigen würden (Abstände beim Engelefliegen, im Finnenzelt, vor der Bühne oder in der Remise / Desinfektion bei der Nikolaussprechstunde oder beim Basteln / Wartezeiten am Eingang)“, heißt es in der E-Mail weiter.

In der Folge müssten, so Mechler, wichtige Bestandteile entweder komplett abgesagt oder eingeschränkt und so stark angepasst werden, dass die Schlossweihnacht am Ende keine Schlossweihnacht mehr ist. „Die Isnyer Schlossweihnacht ist wegen vieler Faktoren ein Unikat unter den Weihnachtsmärkten in der Region. Dazu zählen die geschützte Lage im Schlosshof, das besondere Marktangebot sowie das vielfältige Bühnen- und Begleitprogramm. Die Veranstaltung folgt mit all ihren Facetten einem Gesamtkonzept, daraus resultiert der Erfolg und das hervorragende Image.“

Arbeit an kleinem Alternativ-Konzept

Die Entscheidung, die Veranstaltung in der bekannten Form abzusagen, sei unter Abwägung all dieser Aspekte und Prognosen getroffen worden. „Gleichzeitig arbeitet die Isny Marketing an einem kleinen Alternativ-Konzept. Die Schlossweihnacht erleidet mit dieser Entscheidung keinen Imageverlust, personelle und finanzielle Kapazitäten können zielgerichtet eingesetzt werden und den Isnyern und Isnyerinnen kann bestenfalls – auch unter Corona-Bedingungen – eine stimmungsvolle Adventszeit geboten werden“, so Mechler hoffnungsvoll.