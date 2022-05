Wege zu Tannen, Heu und Apfelbaum

Ende Mai startet das Veranstaltungsprogramm des Jubiläums „isnyaicher22“. Neben Führungen durch die Ausstellung im „aichermagazin“ gehören dazu Exkursionen, Workshops, Wanderungen und Marktveranstaltungen. Die Rubrik „Tannen, Heu und Apfelbaum“ nimmt Besucher mit hinein in die Wälder, zu Wiesen und Gehölzen.

Dass Schwarz-weiß für Blau, Gelb und Rot und tausend weitere Farbnuancen stehen kann – das hat Otl Aicher mit seinen Bildzeichen bewiesen, schreibt Isny Marketing in einer Pressemitteilung. Die Fantasie anzuregen und den Betrachter einzuladen, Isny selbst zu entdecken, die Menschen kennenzulernen, die Natur zu spüren, das Wetter zu erleben – das sei Aichers Kommunikationsidee gewesen. Dieser Idee folge nun das Veranstaltungsprogramm von „isnyaicher22“.

Der knorrige alte Baum, die Birke, die Tannenwälder, die Apfelbäume – Aichers Bildzeichen stehen Pate für die Veranstaltungsrubrik „Tannen, Heu und Apfelbaum“, die mit dem „Spaziergang zu den Isnyer Bäumen“ mit Gerti Epple am Samstag, 28. Mai, beginnt. Am Samstag, 2. Juli, bietet sie außerdem den Erlebnisworkshop „Waldbaden – Entspannung in der Natur“ an.

Tobias Boneberger, Ranger der Adelegg, gibt fachkundige Einblicke in die von Aicher so geschätzte bewaldete Landschaft. Bei seiner geführten Wanderung am Sonntag, 24. Juli, erfahren Besucher, wie die Allgäuer Idylle entstanden ist. Bei seinem Waldspaziergang am Sonntag, 23. Oktober, gibt er Einblick in die Funktionen der Wälder.

Speziell für Kinder bietet Cordula Brack am Freitag, 3. Juni, eine Kräuterführung an und Johanna Fink lädt beim Workshop „Natürlich gesund im Mund“ am Samstag, 25. Juni, dazu ein, Kräuter und Heilpflanzen kennenzulernen, die eine gesunde und natürliche Mundhygiene fördern. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. August, steht der Workshop „Sammeln & binden von Kräutern zu Mariä Himmelfahrt“ auf dem Programm und beim Allgäu Tag am Montag, 15. August, sowie beim Schmalzmarkt am Samstag, 8. Oktober, finden Teil zwei und Teil drei des „Spaziergangs zum Obst“ mit Dominik Appenmaier statt.

Auch die anderen Veranstaltungsrubriken wie „Traktor, Kühe, Bauernhaus“oder „Bilder, Zeichen und Geschichten“ halten vielfältige Erlebnisse für Groß und Klein bereit.