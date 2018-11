Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil-Kliniken“ informiert Matthias Gross, Physiotherapeut an der Klinik Alpenblick, am Mittwoch, 14. November, um 19 Uhr zum Thema „Lass dich nicht hängen – Wege zu einem gesunden Rücken aus psychosomatischer Sicht“.

Die Veranstaltung findet diesmal im Gruppenraum im Therapeutischen Bewegungszentrum, Schlossstraße 8, in Neutrauchburg statt Der Eintritt ist frei. Chronische Rückenschmerzen, ständige Muskelverspannungen, Probleme mit den Gelenken, häufige Kopfschmerzen und Nackenbeschwerden nähmen immer mehr zu, heißt es in der Ankündigung. „Viele Behandlungsansätze erreichen oft nur eine kurzfristige Linderung der Beschwerden“, weiß Gross. Daher wird der erfahrene Physiotherapeut in seinem Vortrag konkrete Ansätze und Wege aufzeigen, um aktiv ein schmerzfreieres Leben zu erreichen. „Voraussetzung dafür ist, mit der entsprechenden Achtsamkeit Signale des Körpers wahrzunehmen, deuten zu können und einen heilsamen Umgang damit zu pflegen“, betont Matthias Gross in der Ankündigung. Er wird auch praktische Übungen vermitteln, die jeder leicht in den Alltag einbauen kann.