Wege in den Beruf kennenlernen

Zur 12. Isnyer Ausbildungsplatzbörse am Freitag, 28. September von 16 bis 19 Uhr laden die Stadt Isny und die AOK Bodensee-Oberschwaben ein. Laut Pressemitteilung der Stadt können sich Schüler mit oder ohne Begleitung ihrer Eltern bei der Ausbildungsplatzbörse über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in Isny und der Region informieren. Der Eintritt ist frei.

Etwa 45 Firmen quer durch alle Branchen und Berufe präsentieren sich und möchten potenzielle Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam machen. Große Isnyer Arbeitgeber sind mit dabei. Laut Pressemitteilung ist die Veranstaltung für viele Firmen seit Jahren fest gebucht, neue Firmen kommen jährlich dazu. Sie fänden das Veranstaltungsformat sinnvoll, weil es den Jugendlichen den Schritt auf die Firmen zu und die Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern erleichtere. Berufsbilder können im persönlichen Gespräch vorgestellt werden. „Einige Firmen bringen ihre Auszubildenden mit, weil diese interessierten Jugendlichen auf Augenhöhe von Ausbildung, Arbeitsplatzklima und Vorzügen eines Berufs berichten können“, schreibt die Stadt.

Neben Firmen aus Isny und der Region sind auch überregionale Aussteller auf der Börse vertreten: So werden Polizei und Bundeswehr, die Deutsche Post und das Informationszentrum Zahngesundheit über berufliche Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Weiterführende Schulen wie die NTA in Isny und die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch sind neben der Agentur für Arbeit und dem „aha“-Jugendinformationszentrum Ravensburg ebenfalls anzutreffen. Auch die Stadtverwaltung Isny stellt verschiedene Ausbildungsberufe vor, die es innerhalb der Verwaltung oder in den städtischen Kindergärten zu erlernen gibt.