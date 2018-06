Weg von der Nutzungsdebatte

Die Freien Wähler (FW) haben sich in zwei wesentlichen Fragen der Stadtentwicklung ein Stimmungsbild von Bürgern eingeholt. Bei ihrem monatlich stattfindenden Stammtisch im Goldenen Adler in Isny war am Donnerstagabend selbstverständlich die südliche Altstadt ein wichtiges Thema – aber auch der am Montag auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehende Beschlussvorschlag zu einem neuen Verkehrs- und Parkplatz-Konzept.

Die FW-Vorsitzende Sibylle Lenz machte in ihrer Einführung deutlich, dass besonders die Debatte über die Zukunft der südlichen Altstadt von der Nutzung des Kurringer-Areals wegkommen müsse. Das sei in den vergangenen Monaten zu einseitig gewesen. Wichtig sei den FW auch die Fassadengestaltung.

FW-Stadtrat Claus Zengerle gab zum Einstieg in die Diskussion mit dem rund ein Dutzend Interessierten am Stammtisch einen Einblick, was er sich als Mitglied des Gestaltungsbeirats für Gedanken gemacht hat. Ihm schwebe unter anderem vor, ein Stück des von den Archäologen freigelegten historischen Altstadbilds in die Neugestaltung einzubinden.

Denkbar sei zum Beispiel, einen Straßenbereich mit zu Tage geförderten Steinen zu pflastern, die teilweise aus dem zwölften Jahrhundert stammten. Damit hätte Isny einen einzigartigen Anziehungspunkt für Touristen, sagte Zengerle. Die Idee fand große Zustimmung. Wichtig sei natürlich auch, sich dabei zu fragen, was es einer Stadt wert sei, so etwas umzusetzen. Markus Immler von den Gebrüdern Immler warf ein, dass die Umsetzung nicht zwingend teurer sein müsse, als eine „herkömmliche“ Bauweise.

Ebenso positiv aufgenommen wurden Zengerles Überlegungen, Sprossenfenster einzubauen, Fensterläden anzubringen und einen altstadtgerechten Putz zu verwenden. „Wenn ich etwas Schönes schaffen will, muss ich Detailfragen klären“, begründete Zengerle seine Vorschläge, hinter denen auch seine Fraktionskollegen stehen.

FW sind froh über die Beruhigung des Themas Lebensmittelladen

Der Fraktionsvorsitzende Gebhard Mayer unterstrich die Forderung der FW: „Pflicht ist die Architektur.“ Dort sei Handlungsbedarf da. Zu einer möglichen Nutzung des Kurringer-Areals äußerte sich Mayer dann aber doch kurz. Die Freien Wähler seien froh darüber, dass sich durch die Ansiedlung eines weiteren Rewe-Supermarkts in der Lindauer Straße „das Thema Lebensmittelladen beruhigt“ habe.

Beim zweiten Schwerpunktthema des Stammtischs, dem neuen Verkehrs- und Parkplatz-Konzept, das am Montag verabschiedet werden soll, verteilten die FW den umfangreichen Beschlussvorschlag. Stadtrat Rolf Pawelka stellte die vier Hauptpunkte Verkehrsführung/Verkehrslenkung, Parken, Straßenraumgestaltung und Fußgänger-/Radfahrverkehr vor. Wichtig sei den FW dabei die Verkehrsberuhigung des Marktplatzes, so schlägt es auch die Stadtverwaltung vor. Künftig soll dort Tempo sieben gelten.

Kein Thema ist für die FW eine dauerhafte Sperrung des Marktplatzes. Denn für dieses Vorhaben fehle schlicht eine geeignete Umfahrung, die, wenn überhaupt, durch die neu gestaltete südliche Altstadt führen würde.

Nicht ganz einig mit dem Vorschlag der Verwaltung sind die FW bei der Parkplatzlösung rund um das Wassertor. Vorgesehen sind vor der Wassertor-Apotheke drei Kurzzeitparkplätze, unterhalb soll zwischen Volksbank und Drogerie Müller alles so bleiben, wie bisher. Gebhard Mayer ist dort aber für mehr Kontrollen, um das „geordnete Chaos“ zu beseitigen. Mit dieser Forderung waren die Teilnehmer am Stammtisch überwiegend einverstanden. Außerdem sei eine Fahrbahnmarkierung sinnvoll, um eine optische Abgrenzung zu schaffen.

