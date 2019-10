Watch-The-Sea-Party: „Wir müssen lauter werden“

Das Allgäu ist – zumindest geografisch – meilenweit vom Mittelmeer entfernt. Trotzdem hat vorvergangenen Samstag im Jugendzentrum Go In die erste „Watch The Sea Party“ stattgefunden.

Zugunsten des Vereins Sea-Watch, der Flüchtende im Mittelmeer aus Seenot rettet, wurden Filme gezeigt, Vorträge gehalten, internationale Speisen verkauft und auch gefeiert. Es war eine gelungene Veranstaltung, die die Balance zwischen Traurigkeit, Erschütterung und Wut auf der einen und Wärme, Zusammenhalt und Optimismus auf der anderen Seite schaffte.

Los ging es mit zwei Filmdokumentationen: In beiden Kurzfilmen wurde die Arbeit von Nicht-Regierungs-Organisationen (kurz: NGOs) auf dem Mittelmeer beleuchtet, beide Male aus Sicht der Crews der Sea-Watch-Schiffe. Angefangen bei der Initiative von Harald Höppner, der im Jahre 2014 damit begann, die erste Sea-Watch seetauglich zu machen, um sie dann 2015 aufs Mittelmeer zu schicken.

Bedrückende Filme

Nach den durchaus bedrückenden Filmen wurde die Bühne durch Live-Vorträge belebt. Zunächst erzählte Marius Eisele davon, was in den vergangenen zehn Tagen auf dem Mittelmeer geschah. Unter anderem erklärte er, dass am 11. Oktober ein Boot mit 14 Menschen an Bord gesunken sei, und berichtete vom großen Brand auf Lesbos, bei dem rund 700 Menschen ihre Unterkunft verloren hätten. Im April dieses Jahres war der junge Physiotherapeut auf die griechische Insel gegangen und half den Geflüchteten dort durch seine medizinischen Kenntnisse. „Wir hatten eine Hütte. Dort habe ich am Anfang allein gearbeitet, irgendwann waren wir dann drei Physiotherapeuten mit jeweils eigenem Übersetzer“, berichtete er von seinen ersten vier Wochen in Griechenland. Besonders den sozialen Kontakt unter den Menschen auf Lesbos empfand er als „sehr, sehr schön“.

Er und seine Kollegen durften Moria, das Flüchtlingslager, das in einer ehemaligen Militärbasis untergebracht ist, jedoch nie betreten. „Moria ist größentechnisch auf höchstens 3000 Flüchtlinge ausgelegt. Aktuell leben auf Lesbos aber mehr als 15 000 Geflüchtete.“, beschrieb Eisele die Situation. Nicht nur die Wohnsituation, auch die Versorgung mit Nahrung sei für die Geflüchteten mehr als unangenehm. „Wer etwas zu essen will, muss bei jedem Wetter raus und ungefähr zwei Stunden in einer Schlange anstehen – und das dann drei Mal am Tag. Es ist ein Wunder, dass unter diesen Lebensbedingungen nicht mehr Menschen ausflippen“, zeichnete der Kemptener ein Bild des Alltags auf Lesbos.

Retter im Zwiespalt

Nach seinen ersten vier Wochen an der Südküste von Lesbos machte sich der 26-Jährige auf den Weg in den Norden der Insel. Dort kämen mehr Schiffe an als im Süden, es sei für die Flüchtlinge auf ihren hochseeuntauglichen Gefährten aber auch um einiges gefährlicher, da Landschaft und Natur hier insgesamt rauer seien. Wenn er dort mit seinen Kollegen keinen Ankommenden aus dem Meer heraus geholfen habe, dann habe er den Strand gesäubert. „Es ist immens, wie viel Müll sich am Strand ansammelt. Und die Flut an gebrauchten Rettungswesten kann ich nicht beschreiben.“. Ihm sei klar, dass er und alle anderen ehrenamtlichen Helfer sich in einem Zwiespalt befinden. „Mit jedem Schritt, den wir tun, muss die Regierung nichts tun. Wenn wir aber nichts tun, sterben die Menschen.“. Eisele betonte, dass jeder, der helfen möchte, viele Möglichkeiten dazu habe.

Den zweiten Vortrag hielt Reinhard Schmitz, der bisher mit der Sea-Watch 1 und der Sea-Watch 2 auf dem Mittelmeer unterwegs war. Gleich zu Beginn erklärte der Kapitän sein Engagement: „Ich war Seemann und bin selbst einmal in Seenot geraten. Und weil ich weiß, wie sich das anfühlt, helfe ich den Menschen, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind“.

Arbeit wird erschwert

Aktuell sei jeder 110. Mensch weltweit auf der Flucht. „Es handelt sich um die größte humanitäre Katastrophe der Geschichte“, fasste er die Flüchtlingszahlen zusammen. Er erzählte von seinen Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer, und wie die Arbeit von NGOs stetig durch politische Entscheidungen erschwert würde. „Beispielsweise verweigern die Häfen die Betankung unserer Schiffe, außerdem werden vermehrt unangekündigte Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt – und plötzlich dürfen völlig einwandfrei ausgestattete Schiffe nicht mehr aufs Meer hinaus.“. Schmitz klang bei seinen Ausführungen bisweilen bitter, jedoch niemals müde. Die Worte, die Reinhard Schmitz dann aus seinem Tagebuch vorlas, sorgen bisweilen zusätzlich für Gänsehaut. Als der Kapitän seinen Vortrag beendet hatte, bat er darum, nicht zu klatschen, sondern stattdessen eine stille Minute einzulegen.

Nach einer kurzen Atempause baten die Veranstalter alle Gäste nach unten, wo ein großes, vielfältiges Büffet aufgebaut war. „Wir haben internationale Speisen vorbereitet und werden auch hiervon alle Einnahmen an Sea-Watch spenden.“, erklärte Lea Reinalter. Doch das bunte Programm war damit noch nicht zu Ende. Bis zwei Uhr nachts wurde im Go In Live-Musik gemacht, ein Poetry-Slam zum Thema wurde aufgeführt, und DJs sorgten für Party-Musik.

Die Menschen aufrütteln

„Uns haben mehrere Leute gefragt, wie das denn zusammengeht: Das Sterben im Mittelmeer als großes Thema, und dazu dann eine Party zu machen.“, beschrieb Lea Reinalter einige Irritationen aus dem Umfeld der Initiatorinnen. „Aber uns ging es um das Gefühl der Verbundenheit unter uns Menschen. Natürlich kann eine Party nichts gegen die furchtbaren Zustände machen, aber wir können die Leute aufrütteln und dem Thema Aufmerksamkeit schenken. Wichtig war uns auch, dass am Ende alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.“.

Das Gefühl der Verbundenheit, der Wärme und Freundlichkeit war im Ju-Ze deutlich spürbar. „Natürlich haben wir die negativen Kommentare gelesen, die zu dem Vorbericht in der ,Schwäbischen Zeitung’ abgegeben wurden. Aber wir haben auch erlebt, wie viele Menschen uns unterstützen, wie viel Mut sie uns zusprechen und wie positiv die Reaktionen sind – aus allen Altersgruppen“, so Lea Reinalter. Ihre persönlichen Erfahrungen hätten den Ärger schnell wieder wettgemacht. Oder wie Marius Eisele bemerkte: „Wir sind viele, wir müssen nur lauter werden.“