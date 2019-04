Was uns „Ida“ über ihr Leben sagen will

Katharina Adler hat am Freitagabend im Rahmen der Isnyer Literaturtage ihren Debütroman „Ida“ im Kurhaus am Park vorgestellt. Die aus München angereiste Autorin freute sich über das große Interesse an der Geschichte ihrer Urgroßmutter. Diese speist sich vor allem aus deren Begegnung mit Sigmund Freud als Patientin. Die zeitlich kurze, aber intensiv nachwirkende Episode spielt in Wien und reicht schließlich bis zu Adlers Wurzeln in Amerika.

Was Dagmar Eger-Offel, die die Autorin im Namen des Kulturforums und des Arbeitskreises Literatur vorstellte, besonders an deren Roman beeindruckt habe, sei das Ringen um Selbstmächtigkeit von Ida Bauer. Das ist es auch, was die meisten Leser an dem über 500 Seiten starken Band fasziniert. „Schön, dass Sie eine Weile mit mir und Ida verbringen“, freute sich Katharina Adler während ihrer Lesung. Diese bettete sie in reichlich Informationen aus ihrer jahrelangen Recherche ein. Dass das Verfassen ihres Romans ein langer Prozess werden würde, sei ihr relativ schnell klar gewesen. Ist Idas Schicksal, was die so genannte Freudsche Sprechkur angeht, doch gut dokumentiert als der „Fall Dora“ in dessen berühmten Text „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ von 1905. Darüber hinaus habe sie kaum Informationen über das Leben der am 1. November 1882 in Wien Geborenen erhalten. Außer einer kompletten Korrespondenz zwischen einem Parteigenossen von Idas Bruder Otto Bauer und Katharinas Großvater, in der Idas Flucht 1941 nach New York City und weiter nach Chicago zu ihrem Sohn Kurt Adler organisiert wurde. Daraus werde ersichtlich, so Katharina Adler, wie verzweifelt ihre Lage tatsächlich gewesen sei. Mit ihrer Ankunft im Land der unendlichen Freiheit beginnt der Roman. Ida ist 58 Jahre alt, graue Haare, doch Zustand „good“, als sie bei der Einreisebehörde ihr Visum vorlegen muss. Schon hier beginnt sie ihre unausgesprochenen Gedanken an die Leser weiterzugeben und lässt dabei keinen Zweifel an ihrer Direktheit. Als „charmant und ehrlich“ charakterisiert sie die Autorin. Verstand und Humor gestehen Zeitgenossen ihr zu, aber wirklich kein Herz? Das ist Adler zu hart. Von den Anstrengungen und Mühen, die sie diese Flucht von Wien nach Paris über Südfrankreich, Casablanca und dann mit einem der letzten Frachtschiffe über den großen Teich gekostet haben, ist noch wenig zu spüren. Nur eines, dass ihr Sohn, der Kapellmeister Kurt, zeitiger hätte handeln können. Von hier aus blickt der Roman zurück – auf die Kindheit Idas erst in Meran, dann in Wien und auf den vermögenden, aber an Syphilis erkrankten Vater und Textilfabrikant Philipp Bauer, der sie mit 18 Jahren im Herbst 1900 zu einer Behandlung bei Doktor Freud in der Berggasse 19 nötigt. Davor liegt Schmerzliches, das von Migräne und Stimmverlust bis zu sexuellem Missbrauch reicht. Das mit „Quacksalber“ überschriebene Kapitel gibt Einblicke in damaligen Behandlungsmethoden, die angesichts ihrer Brutalität sprachlos machen.

Mit Freud ist Ida schnell am Ende

Rund 70 Seiten widmet Adler Idas nur dreimonatiger Psychoanalyse. Im Glauben es mit einem weiteren Arzt zu tun zu haben, unternimmt Freud nichts dergleichen. Er platziert sich hinter der auf dem „Untersuchungs-Diwan“ liegenden Ida und stellt Fragen, doch sie schweigt. Vorerst. Adlers lebendig ausgestalteten Art des Lesens ist schnell anzumerken, welches Gewicht sie diesen täglichen Begegnungen einräumt, die zugleich den Beginn moderner Psychoanalyse markieren. Was Doras Fall so spektakulär macht, ist, dass Ida sich Freud verweigert und doch Gewinn aus der Kur bezieht. Es gehe ihr um Ida, erläuterte die Urenkelin. Sie habe sie am Ende ihres Lebens als eigenständige Romanfigur zeigen wollen, nicht im Schatten Freuds stehend. Heiraten wollte sie wohl auf Grund der misslichen Erfahrungen nie und tat es dennoch. Ernst Adler, einen mittelmäßigen Komponisten. Ihn hinter sich lassend, wird „aus der weinseligen Idee“, einen Bridge-Salon im Hotel Royal nahe des Stephansdoms zu eröffnen, „die Rettung“. Alle Schwermut war verflogen, die Ohren machten keine Sperenzien mehr und sie verdiente gut – bis es zur Annexion Österreichs durch Deutschland kommt. Was die gelesenen Passagen auszeichnete, ist das durchgehende Changieren zwischen Fiktion und Wahrheit. Manchmal wisse sie selbst nicht, was wahr ist. Das trägt und hält die Spannung aufrecht im Wien um die Jahrhundertwende. Ihren Roman sieht Adler als eine Art Gegenbewegung zum herrschenden Patriarchat. Zur Haltung Freuds, der Frauen nur wenig eigenen Willen zugestehe. Nur was ist der freie Wille, ausgesetzt den Geschicken des Lebens. Auch im Falle von Ida.