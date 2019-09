Das Stadtmuseum widmet noch bis Sonntag, 8. September, dem Isnyer Postkartenmaler Eugen Felle eine Retrospektive anlässlich dessen 150. Geburstages. Zum Ausklang stellt Urenkelin Tosca Maria Kühn, Journalistin, Autorin und Kulturwissenschaftlerin, am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr im Refektorium des Isnyer Schlosses eine neue Monografie über ihren Urgroßvater vor. SZ-Mitarbeiterin Stefanie Böck hat den verstorbenen Künstler indes vorab schon „im Geiste“ interviewt. Ihre Fragen und die Antworten darauf basieren auf Recherchen in Dokumenten, Tagebüchern und Korrespondenz von Felle im Vorfeld der Ausstellung über einen Künstler, der europaweit bekannt war – und mitten in Isny die Vogelschaupostkarte erfunden hat.

Herr Felle, wie war Isny, als Sie vor 150 Jahren geboren wurden?

In meiner Kindheit war es laut: Durch die Wassertorstraße rumpelten Pferdefuhrwerke. Es gab viele Handwerksbetriebe, Gasthäuser und zu Marktzeiten war Isny sehr geschäftig. Am Sonntag nach der Kirche waren die Geschäfte geöffnet und die Straßen voll. Fünfmal am Tag erreichte der Dampfzug den Bahnhof. Wir Kinder waren immer draußen unterwegs, spielten auch außerhalb der Stadtmauer und kämpften mit den Bauernbuben.

Wann haben Sie festgestellt, dass Sie Künstler werden wollen?

Da gab es keinen bestimmten Zeitpunkt. Ich habe immer gezeichnet, seit ich denken kann. Ich saß in unserer Gastwirtschaft oft unterm Stammtisch bei den Gästen. Dort habe ich viel gehört. Alles, was um mich herum geschah, wollte ich festhalten und darstellen. Schon immer.

Sie hatten später als Künstler einen hervorragenden Ruf. Wer hat Ihnen gezeigt, wie technisch sauberes Zeichnen geht?

Ich habe eine Bildhauerlehre gemacht und mit 17 in München an der Akademie für Bildende Künste das Studium begonnen. Das war damals eine kleine Sensation: Es war außergewöhnlich, dass jemand ohne höhere Schulbildung, nur mit einer praktischen Ausbildung, an der Kunstakademie einen Platz bekam. Offensichtlich erkannte dort jemand mein Talent.

Sie gelten heute noch als einer der Erfinder der Vogelschaupostkarte. Wie sind Sie darauf gekommen, Landschaften von oben zu zeichnen?

Daran ist das Allgäu schuld. Ich bin immer gerne gewandert: Auf die Adelegg, den Rangenberg, die Felderhalde, zur Alttrauchburg. Oft waren wir in lustigen Gesellschaften auf der Schletteralpe unterwegs. Die Umgebung verschaffte mir den Blick von oben auf die Welt. Diese Perspektive faszinierte mich – und meine Mitmenschen.

Sie haben Bilder für halb Europa geschaffen. Es gibt über 14 000 Motive aus ihrer Feder. Wie haben Sie das gemacht?

Ganz ehrlich? Ich bin einfach unheimlich schnell gewesen. Und mit der Zeit natürlich routiniert. Die Präzision stand an erster Stelle. Und die neue Photographie half mir dabei. So konnte ich sehr viele Ansichten produzieren: In drei Jahren schaffte ich bis zu 5000 Motive. Meine Arbeit war natürlich immer mit Reisen verbunden. Schon früh arbeitete ich mit dem genialen Isnyer Hieronymus Mader zusammen. Er hatte eine Werkstatt für Buchbinderei, eine Lichtdruckerei und erfand Fotoapparate wie die „Invincibel“. Die Ablichtungen zeichnete ich um. Ab 1902 beschäftigte ich bis zu sechs Mitarbeiter. Wir waren jahrelang hoch erfolgreich.

Es gibt viele Felle-Postkartensammler in aller Welt. Was gefällt den Leuten an Ihrem Werk?

Die naturalistische Darstellung. Meine Postkarten wirken sehr lebendig. Man kommt sich vor, als wäre man selbst vor Ort, mit einem erklärenden und gleichzeitig liebevollen Blick auf die Umgebung. Das gilt übrigens für jeden Ort: Ich habe den kleinen Weiler mit gleicher Aufmerksamkeit gezeichnet wie die europäische Großstadt – von Beuren bis Budapest. Bei mir stimmt jedes Haus, jeder Baum, jeder Blick in der Gesamtwirkung. Außerdem ist auf meinen Karten immer schönes Wetter. Sie sind extrem farbig, anschaulich und zeigen natürlich auch die interessantesten Landschaften und Sehenswürdigkeiten meiner Zeit. Davon ist vieles noch da, aber halt sehr verändert.

Sie hatten mal einen Fahrradunfall vor dem Isnyer Rathaus, stimmt’s?

Oh ja, nicht nur einen. Ich wollte sofort ein Hochrad, als das auf den Markt kam. Die Kemptener Straße ist ja abschüssig. Mehrere Überkopf-Stürze erlitt ich direkt vor dem Rathaus. Das muss sehr lustig ausgesehen haben. Ich habe später auch gerne Radler, radelnde Damen, Radunfälle und Bilder für den ersten Allgäuer Radreiseführer gezeichnet. Sehr amüsant…

Man sagt, Sie hätten noch weitere Leidenschaften gepflegt…

Das stimmt. Ich hatte eine sehr erfolgreiche Bernhardinerzucht mit dem klangvollen Namen „St. Bernhards-Zwinger zum Eistobel“. Herrliche Tiere, ganz wunderbar. Wir hatten viele Welpen und dafür auch dankbare Abnehmer. Die kräftigen Hunde haben im Sommer ein Wägele, im Winter den Schlitten gezogen mit den Kindern darin. Meine Frau züchtete parallel dazu übrigens Angorakatzen. Meine Hunde waren sehr gutmütig. Sie sind mit dem Hobby meiner Frau gut ausgekommen.

Aktuell steht ein Bschütt-Fass mit Flügeln im Schlosshof in Isny – direkt vor Ihrer Ausstellung. Wie finden Sie das?

Ich bin begeistert! 92 Jahre nach meiner Zeichnung haben die Macher des Projekts „Panorama-Partner“ diese Idee wieder aufgegriffen und das Bschütt-Fass tatsächlich zur Realisierung gebracht. Der Gedanke stammt aus meiner Serie „Die Zukunft der Landwirtschaft“. Ich habe die Flugzeugmode jener Zeit aufs Allgäu übertragen. Heute werden in der Welt ja wirklich Düngemittel mit dem Flugzeug ausgebracht. Wer hätte das gedacht?

Das Haus der Bayerischen Geschichte, der Landkreis Ravensburg und das Stadtarchiv Isny besitzen jeweils Sammlungen Ihrer Postkarten. Sie werden bei Wikipedia aufgeführt. Die Bundeskulturstiftung genehmigte ein Zweijahresprojekt rund um Ihre Person. Sind Sie berühmt?

Offensichtlich finden die Menschen meine Bilder immer noch verblüffend. Es wundert mich selbst, welches Lebenswerk da zusammengekommen ist. Und Isny ist eben ein Zentrum inmitten wichtiger Tourismus-Regionen: Allgäu, Bodensee, Oberschwaben, die Schweiz ist nicht weit. Mein Dreh- und Angelpunkt war Isny. Dort war ich der akademische Künstler unter all den bürgerlichen Berufen. Damals hatte man ja noch Zeit, sich jeden Tag in der Wirtschaft zu treffen und gegenseitig zu informieren. Ich war Mitglied der Schützengilde, ein großer Freund der Fasnacht, der Bälle und des Theaters. Ich habe für viele Betriebe Werbepostkarten entworfen: vom Frisör bis zur Fabrik. Für die Stadt Isny zeichnete ich die ersten Fremdenverkehrsprospekte, Historienbilder und Postkarten. Und das war in anderen Städten dann auch sehr gefragt. War ich berühmt? Eher bekannt wie ein bunter Hund. Schön, dass ich gerade wiederentdeckt werde.