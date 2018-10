Wanderweg zum Hengelsweiher im Praxisstest

Viele Isnyer Wanderfreunde haben sich aufgemacht, bei einer von der Offenen Behindertenarbeit (OBA) geführten Wanderung den neuen ländergrenzüberschreitenden Wanderweg vom Biesenweiher zum Hengelsweiher bei Großholzleute zu erkunden.

Komfortabel durch eine schöne Allgäuer Naturlandschaft ist der Weg heute schon für Fußgänger und Biker. Inwieweit der im Rahmen eines Leaderprojektes öffentlich geförderte neue Wanderweg auch die Erwartungen von gehbehinderten Wanderer oder Menschen im Rollstuhl erfüllt, sollte ein „Praxistauglichkeitsscheck“ zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung der OBA.

Mobilitätseingeschränkte Menschen haben noch immer im Alltag vielfältige Barrieren zu überwinden. Steinige oder morastige Wege, schmale Pfade oder steile Treppen sind unüberwindbare Hürden und lassen den „Ausflug ins Grüne“ schon am Wanderparkplatz scheitern. Mit einer provisorischen Ausschilderung, der Einsatz eines Pannen-Fahrzeuges sowie eines Notruf-Telefons hat sich die OBA bemüht, dem besonderen Bedürfnis nach Sicherheit seitens der rollstuhlabhängigen Wanderer gerecht zu werden.

Auch Bürgermeister Rainer Magenreuter, Dagmar Durach von der Verwaltung, Margret Kaiser als Projektleiterin seitens der Marketing-GmbH, sowie Erhard Bolender als Landschaftsplaner für das Projekt begleiteten die inklusive Wandergruppe.

Auf teils asphaltierten, teils befestigten circa 1,50 Meter breiten Kies- und Schotterwegen ging es am Bleichenweiher und Biesenweiher vorbei über Gschwend, Wolfsbühl, zum Naturschutzgebiet Hengelsweiher in Großholzleute zum Zielpunkt Dorfgemeinschaftshaus Großholzleute.

Der insgesamt 6,5 Kilometer lange Wanderweg führt den Wanderer durch die reizvolle Allgäuer Landschaft, abwechselnd mit Blick auf die Isnyer Türme oder das Naturschutzgebiet um den Hengelsweiher zwischen Großholzleute und Maierhöfen. Nach gut zwie Stunden Gehzeit wurde die Wandergruppe von Ortsvorsteher Franz Mayer im Dorfgemeinschaftshaus in Großholzleute erwartet.

Die von der OBA moderierte Diskussion – an der neben den Wanderern auch mehrere Reiter vom Reiterhof an der Hengelsmühle teilnahmen – wurde engagiert geführt. Ortsvorsteher Franz Mayer machte dabei deutlich, dass die Führung des neuen Wanderweges am Hengelsweiher vorbei immer sein besonderes Anliegen war, er gleichzeitig aber auch die Befürchtungen hat, dass der Weg von E-Biker und Reitern beschädigt wird.

Seitens der Reitergruppe wurde vorgeschlagen, dass die Führung der Pferde auf dem Weg weiterhin möglich sein soll. Für das Rollstuhlwandern machten vor allem zwei Steigungen auf der Strecke sowie die aktuelle Bodenbeschaffenheit große Mühe. „ In der geführten Wandergruppe war es ein besonderes Erlebnis, alleine würde ich den Weg nicht fahren“, so wird ein Rollstuhlfahrer in dem Pressetext zitiert.

Verbesserungen nötig

Bis zur Fertigstellung und Zertifizierung im Frühjahr 2019 ist Zeit, den Weg besser zu befestigen die Steigungen zu entschärfen oder Alternativrouten anzubieten.

Auch für die Information über das Internet sowie das Stadtmarketing gab es Verbesserungsvorschläge seitens der Offenen Behindertenarbeit: Die Kriterien des Landesverbandes für Rollstuhlwandern www.rollstuhlwan dern-in-bw.de mit drei Schwierigkeitsstufen von „nahezu mühelos allein zu bewältigen“ bis „aufgrund der Topographie eine Begleitperson unbedingt erforderlich“ zu übernehmen.

Damit die Interessen und Erwartungen der Hauptzielgruppe Menschen „50plus“ und mobilitätseingeschränkte Gästen für den neuen öffentlich geförderten Wanderweg annähernd umgesetzt werden, ist nach den Rückmeldungen und Erfahrungen des „Praxistauglichkeits-Tests“ bis zur Fertigstellung noch einiges zu verbessern.