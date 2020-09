Wandern mit Leib und Seele verspricht die Isnyer Gourmetwanderung

Dass es beim Wandern nicht immer das Rucksack-Vesper sein muss, beweist die Isnyer Gourmetwanderung. Gut geführt durch Moore, entlang von Flüssen und auf Anhöhen mit Blick auf das Alpenpanorama, laden auf der Strecke vier Restaurants zu einer kulinarischen Pause ein, teilt Isny Marketing mit.

Die naturkundliche Wanderung beginnt im Schloss Neutrauchburg mit einem Aperitif. Auf naturbelassenen Pfaden führt die Tour quer durch das Naturschutzgebiet Bodenmöser zum nächsten Ziel: Im Hotel Hohe Linde wird der Hauptgang aus Spezialitäten der Region serviert. Gut gestärkt geht es weiter durch das Riedmüller Moos, das kleinere Hochmoorinseln beherbergt. Im Gasthaus Haldenhof bekommen die Wanderer vor der letzten Etappe eine Stärkung im Glas. Das süße Finale lockt hinauf zum Berghotel Jägerhof. Vorbei an Wiesen, Wäldern und über die Argen mit ihrem naturbelassenen Lauf geht es auf den Menelzhofer Berg. Angekommen ist an klaren Tagen ein Ausblick auf Nagelfluh- und Alpenkette möglich.

Die Termine sind an den Samstagen, 12. September und 10. Oktober. Sondertermine sind auf Anfrage möglich (mindestens fünf Teilnehmer). Treffpunkt ist in der Schlossstraße 11 in Neutrauchburg. Die Teilnahme kostet 109 Euro pro Person, ermäßigt 104 Euro. Infos und Anmeldung sind möglich unter www.isny.de/gourmetwanderung, unter Telefon 07562 / 975630 oder per E-Mail an info@isny-tourismus.de oder