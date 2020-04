Wandeln im Isnyer „Postkartenwinkel“ ist wieder möglich

Seit „ein paar Tagen“, so die Auskunft der Verwaltung am Montag in der Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Grünen-Stadträtin Petra Eyssel, ist der Fußweg von der Kemptener Straße zu Appretur und Diebsturm entlang der Stadtmauer am Oberen Graben wieder begehbar.

Gut ein halbes Jahr verwehrte ein Bauzaun, bespannt mit einer blauen Plane, das Wandeln im Isnyer „Postkartenwinkel“, weil die von einem kleinen Pavillon bekrönte Holzbrücke marode war. Nun ist sie wieder hergerichtet.

Unter ihr fließt der Stadtbach aus dem Oberen Grabenweiher, einst auch Schwanenweiher genannt, durch die Stadtmauer hinunter in die Hofstatt, wo die Bauarbeiten zur Offenlegung und Gestaltung des Bachlaufs samt Straßenpflaster unvermindert weiterlaufen. Auch das gab Bürgermeister Rainer Magenreuter den Stadträten bekannt.