Wahlkampfveranstaltung: Anton Hofreiter spricht in Isny zur Agrarwende

Am Mittwoch, 8. September 2021, kommt der Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Isny in den Adlersaal (Kastellstraße 57). Er wird begleitet von Agnieszka Brugger, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Grünen-Direktkandidatin im Wahlkreis Ravensburg, die dem Bundestag seit 2009 angehört, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Die beiden stellen das Thema „Agrarwende jetzt – Gut für Klima, Mensch und Tier" in den Mittelpunkt der öffentlichen Veranstaltung, die um 19.00 Uhr beginnt.

„Wir wollen hier vor Ort unsere kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalten und stärken. Wir stellen unsere Ideen vor, diejenigen besser zu unterstützen, die für uns nicht nur Schmackhaftes auf den Teller bringen, sondern sich bereits jetzt schon um Klimaschutz, Artenvielfalt, um Tierwohl und gute Arbeitsbedingungen bemühen“, wird Anton Hofreiter in der Mitteilung zitiert. Hofreiter ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit Oktober 2013 Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Er promovierte 2003 im Fach Biologie und ist Autor des Buches „Fleischfabrik Deutschland – Wie die Massentierhaltung unsere Lebensgrundlagen zerstört“.