Wahl zum „Playmate des Jahres“: Isnyerin Zoelle Frick landet auf dem dritten Platz

Zoelle Frick ist erneut auf der Titelseite des Playboy-Magazins zu sehen. Bei der Wahl zum „Playmate des Jahres“ landete die Rohrdorferin – die im vergangenen Jahr bereits als „Miss Juni“ abgelichtet war (SZ berichtete) – auf dem dritten Platz. Nach einem erneuten, mehrtägigen Nackt-Shooting in Saint-Tropez entschlossen sich die Playboy-Verantwortlichen, alle drei Finalistinnen auf dem Cover des Maganzins abzubilden.

„Ich hatte mir mehr erhofft. Im ersten Moment war ich über den dritten Platz schon ein bisschen enttäuscht“, sagt Zoelle Frick auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ zum Ergebnis der Playmate-Wahl. Die 20-Jährige hatte sich große Chancen ausgerechnet, beim Voting ganz oben zu landen: „Für mich spricht aus meiner Sicht vor allem meine Natürlichkeit. Und auch, dass ich in der Allgäuer Region ein gewisses Alleinstellungsmerkmal habe, weil es hier keine anderen Kandidatinnen gibt“, hatte die Rohrdorferin im Januar im SZ-Interview ausgeführt.

Viele Shooting-Anfragen

Doch auch dem dritten Platz kann die junge Allgäuerin einige positive Aspekte abgewinnen. Vor allem freue sie sich darüber, noch einmal auf dem Cover des Magazins abgebildet zu sein – und das auch noch in der Mitte des Bildes, zwischen den beiden anderen Finalistinnen: „Ich gefalle mir auf dem Foto sehr gut. Das ist nochmal ein schönes Aushängeschild für die Vermarktung.“

Die Zahl ist für mich nicht greifbar. Zoelle Frick über ihre Follower bei Instagram

Denn neben ihrem Studium (Medien und Kommunikation in Augsburg) ist Frick als Model tätig. Vor allem seit ihren Playboy-Fotos erhalte sie viele Shooting-Anfragen von Fotografen. „Mittlerweile kann ich mir raussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten will. Das ist schon cool.“

Zuspruch von Fans

Dankbar ist Zoelle Frick auch für „so viel Zuspruch“, den sie von ihren Fans erhalte. Zahlreiche Playboy-Leser hätten sie zum Beispiel in verschiedenen Blogeinträgen im Internet zur „Siegerin der Herzen“ bei der Playmate-Wahl gekürt. Wie viele Menschen beim Online-Voting für die Rohrdorferin und ihre Konkurrentinnen abgestimmt haben, wurde vom Playboy indes nicht veröffentlicht.

Die Isnyerin Zoelle Frick ist erneut im Playboy-Magazin zu sehen. (Foto: Matthias Garvelmann)

Für die drei Finalistinnen blieb lange Zeit geheim, wer von ihnen das „Playmate des Jahres“ wird. Anfang Mai habe – bei schlechtem Wetter – das dreitägige Shooting der Finalistinnen für die aktuelle Playboy-Ausgabe in Saint-Tropez stattgefunden – unter anderem am Strand und auf der Straße mit Oldtimern. „Da wussten wir noch nicht, wer gewonnen hat. Das war schon eine komische Konkurrenzsituation“, sagt Frick rückblickend.

Instagram-Follower steigen drastisch

Auch wenn es zum Sieg nicht gereicht hat, hat sich die Zahl derer, die der 20-Jährigen auf Instagram folgen, in den vergangenen Monaten drastisch erhöht. Waren es im Januar rund 119 000 Follower sind es Mitte Juni bereits rund 154 000 Menschen. „Die Zahl ist für mich nicht greifbar“, stellt die Allgäuerin klar. Obwohl ihr die Menge an Fans nicht wichtig sei, stelle sie doch eine gewisse Bestätigung dar, die Frick motiviere. „Dadurch bin ich aber nicht besonderer als andere“, betont die 20-Jährige. Auf der Bilder-Plattform teilt die Rohrdorferin unter anderem Fotos von verschiedenen Shootings.

Vor allem im Mode- und Beauty-Bereich will Zoelle Frick künftig als Model vor der Kamera stehen. „Der Playboy war auf jeden Fall das Ultimum, was die Freizügigkeit angeht.“ Mit den Fotos im Männermagazin ging für die Studentin, „ein großer Traum“ in Erfüllung. Zuvor hatte sie sich in Dessous ablichten lassen, was auf Anhieb „gut funktioniert“ habe.