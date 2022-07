Wäre Gesanges voll unser Mund…

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über zwei Jahren endlich wieder eine Präsenzversammlung des Chores mit Vorstandswahlen. Wiedergewählt wurden Bruno Riedle (1. Vorsitzer), Hans Jäck (Kassier und 2. Vorsitzer), Claudia Rose (Protokollantin), Ilka Lakeberg und Andrea Hübel (Beisitzerinnen). Neu als Beisitzerinnen gewählt wurden Petra Frey und Silvia Vogel.

Die letzten zwei Jahre waren geprägt von ständiger Anpassung an herrschende Umstände und Bestimmungen. So lernte der Chor sehr schnell unter der Leitung von Christian Schmid und seinem unerschütterlichen Einsatz mit physischem Abstand zu singen - zu singen in Selbstverantwortung, ohne sich stimmlich an den Nachbarn anzuhängen. In ganz kleiner Besetzung, als Frauen- und Männerschola gestaltete der Chor so manchen Gottesdienst in der „singlosen“ Zeit.

Wer Lust hat, wieder einmal den ganzen Chor zu hören ist herzlich eingeladen, den Gottesdienst am 17. Juli. um 10.30 Uhr in Sankt Georg mitzufeiern.