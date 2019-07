Würdiger Abschied in die Sommerferien

Mit „nicht schlecht“ gäbe der Schwabe seinen Eindruck wieder wenn ihm etwas gefallen hat, resümiert Schulleiter Jochen Müller die eindrucksvollen Darbietungen seiner Musikfachschaften.

Der Rektor fand lobende Worte an seine Musiklehrer und „Treiber des Projekts Sommerkonzert“ und übergab jeweils eine Rose an Tanja Kurz, Stephan Deuschle, Sebastian Kaufmann, Regina Hirschberg und Regina Katein, die mit ihrem Instrument als Rückgrat des Orchesters fungieren sollte. Ein ganzer Korb voll Rosen wurde aber auch an die diesjährigen Abiturienten verteilt. „Sie haben freiwillig trotz Prüfungen noch motiviert geprobt, waren bereits verabschiedet und hatten den Abiball überstanden.“

Die beiden Abiturienten David Reeg und Daniel Olbrich bewiesen besonderes musikalisches Talent und Mut beim Dirigieren des Symphonieorchesters mit Kompositionen von Tschaikowski und Brahms. Ob sie etwa auch ein Musikstudium im Auge haben wurde nicht verraten. Musiklehrerin Tanja Kurz stimmte eingangs die Zuhörer in der voll besetzten Nikolaikirche darauf ein, was man bei diesem Sommerkonzert von den verschiedenen Chören und Ensembles erwarten darf. Jedenfalls kein geistliches Konzert wie etwa beim Advents- und Weihnachtskonzert, sondern eher einen bunten Blumenstrauß aus Classic meets Pop.

Lukas Reeg begann das Schüler-Sommerkonzert mit einer Felix Mendelsohn-Bartholdy Orgelsonate. Das Unterstufen-Blasorchester mit gut 40 Mädchen und Buben präsentierte Kompositionen, die ihr Musiklehrer Sebastian Kaufmann arrangiert hatte. Der Unterstufenchor unter Leitung von Stephan Deuschle bot Auszüge aus dem Musical „Toms Traum“, das von Träumen handelt, die ein Monster jagen.

Der Mittel- und Oberstufenchor sang lustvoll, variiert und kontrastreich „Angels“ von Robbie Williams und „Bohemian Rhapsody“ von Queen. In der Mitte des Konzerts traten talentierte solistische Stimmen und Instrumentalisten gemeinsam mit der Band-AG „Giant Strides“ und präsentierten mitreißende, zeitgenössische Kompositionen aus der Welt des Pop. Beteiligt waren Vanshika Sharme, Leonie Silvestre, Carolin Schmidhäuser, Duc Huy Cam, Carolin Färber, Phong Nguyen, Henry Schuler, Jakob Kräutle, Korbinian Theobald und Emily Sauter.