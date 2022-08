Vorverkaufsstart für Klavier Plus

Von September bis März präsentiert das Kulturforum Isny e. V. nach eigenen Angaben wieder seine Kammermusikreihe „Klavier Plus“ im Refektorium von Schloss Isny: Am Sonntag, 11. September, eröffnet das Ensemble farbton um 19.30 Uhr mit „Klavier und Schlagwerk“ die Saison. Karten gibt’s im Vorverkauf ab 19. August in der Isny Info und unter www.isny.reservix.de.

Zum Saisonauftakt beschreitet das Ensemble farbton bei „Klavier und Schlagwerk“ am 11. September neue Wege in der Kammermusik, wie es in der Mitteilung heißt. Die Pianistin Elisaveta Ilina und der Schlagwerker Sönke Schreiber präsentieren ein Programm aus unterschiedlichen Musikstilen. Die Klänge der Marimba vereinen sich mit den Anschlägen des Klaviers und malen „SOUNDpictures“. Bereits am Vormittag lädt das Ensemble zu einem Kindermitmachkonzert für Sechs- bis Zehnjährige ein. Die Veranstaltung ist Teil des Programmes der Kulturwerkstatt im Schloss Isny.

Am 8. Oktober folgt ab 18.30 Uhr ein Abend im Zeichen von Klavier und Kunst: Unter dem Titel „Klangfarbe“ gibt eine Führung durch die Werkschau „Herwig Schubert. Malerei und Zeichnung“ in der Städtischen Galerie im Schloss Einblicke in das Leben und Wirken des Künstlers und zeigt seine Verbindung zur Musik auf. Anschließend lässt der Pianist Till Fellner auf dem Schimmelflügel im Refektorium Werke von Schubert und Beethoven erklingen.

Kammermusik mal ganz anders gibt’s dann am 28. Januar um 19.30 Uhr in der Städtischen Galerie im Schloss: Bei Klavier und Techno lassen Leo Betzl (Klavier), Maximilian Hirning (Kontrabass) und Sebastian Wolfgruber (Schlagzeug), alias LBT – Techno Piano Trio, elektronisch anmutenden Sound durch die Räumlichkeiten klingen, ganz ohne elektronische Hilfe – rein akustisch mithilfe ihrer Instrumente erzeugt.

Solopiano, kombiniert mit Kompositionen für Harfe, Cello, Piano & Electronics, zeichnet das Programm des Clemens Christian Poetzsch Trio aus, das am 11. Februar um 19.30 Uhr im Refektorium Isny zu Gast ist. „The Soul of Things“ ist inspiriert vom Alltäglichen, das keineswegs alltäglich ist: Eine Ode an die ganz gewöhnlichen Dinge wie ein besonders guter Klavierhocker, eine Uhr oder ein altes Radio.

Zum Abschluss der Reihe lockt am 4. März, 19.30 Uhr, schließlich die Kombination „Klavier und Hackbrett“ ins Schloss Isny. Lauriane Follonier und Komalé Akakpo präsentieren zwei Instrumente, die sich ähnlicher sind als es scheinen mag.

Weitere Informationen zur Konzertreihe bietet www.isny.de/klavier-plus. Tickets für die Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei der Isny Info, Marktplatz 2, Telefon 07562 / 999 90 50, info@isny-marketing.de, bei allen reservix-VVK-Stellen sowie online unter www.isny.reservix.de.