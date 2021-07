Vorverkauf fürs kleine Theaterfestival geht los

Trapezkunst und Tanztheater, Elektronik- und Weltmusik, Global Pop, clowneskes Improtheater, bayrisches Kabarett: Das Line-up für die zweite pandemiebedingte Mini-Ausgabe des Theaterfestivals Isny im Innenhof des Schlosses steht. Tickets für das dreitägige Bühnenprogramm vom 30. Juli bis 1. August gibt’s laut Mitteilung ab sofort im Vorverkauf.

Ein Fest für die Augen verspricht die Auftaktveranstaltung mit Cirque Noveau am Freitag, 30. Juli, 18 Uhr, zu werden: „Nagual – moved by the Wind“, die individuelle, multidisziplinäre, poetische und provokative Show des argentinischen Trapezkünstlers Adriano Cangemi, stellt die Begegnung zwischen dem Schauspieler, dem Raum, dem Publikum und der Kraft des Windes in den Vordergrund.

Dass die Liebe Himmel und Hölle zugleich ist, erleben Besucherinnen und Besucher bei Tangram. Das deutsch-italienische Duo Cristiana Casadio und Stefan Sing visualisiert mit intensivem Tanztheater und beeindruckender Jonglage die ewige Geschichte von Anziehung und Abstoßung, von Abgrenzen und Verschmelzen.

Ulf Lindemann aka [dunkelbunt], der zurzeit in Wien ansässige Kosmopolit, zählt als DJ, Producer, Solist und Bandleader seit über 15 Jahren zu den innovativsten Protagonisten der Elektronik- und Weltmusik-Szene in Europa. Mit explosiven Sets, elektronisch-instrumentalem Crossover, groovigen und eklektischen Sounds ist [dunkelbunt] zurück in Isny: Ab 21 Uhr garantiert Lindemann mit seiner international besetzten Band ein temperamentvolles Live-Erlebnis.

Was 2010 in der Berliner U-Bahn mit Guerilla-Aktionen begann, ist heute eine beeindruckende Erfolgsgeschichte: Nach zwei hochgelobten Alben und mehreren Deutschlandtourneen mit insgesamt mehr als 400 Konzerten, begeistern Il Civetto inzwischen auch ein internationales Publikum: Am Samstag, 31. Juli, 20 Uhr, bringt die Berliner Band ihren „Global Pop mit Tiefgang“ ins Allgäu.

Wer dann noch wissen will, was „ihr g‘heads doch alle mit Katzndreck daschossn“ auf Englisch heißen könnte, ist beim Festivalfinale mit Martina Schwarzmann „genau Richtig“. Zum Abschluss des dreitägigen Bühnenprogrammes am Sonntag, 1. August, 20 Uhr, kommt die vielfach preisgekrönte Kabarettistin mit dem trockenen Humor und dem unbestechlichen Blick für die Tücken des Alltags nach Isny.

Das gilt auch für den Familiennachmittag mit Herbert und Mimi und ihrem Programm „Glatt verkehrt“ für Menschen ab drei Jahren: Bereits um 14 Uhr strickt sich das Clownduo im Schlossinnenhof mithilfe der Kinder durch alle möglichen Märchen. Dass dabei nicht alles glatt läuft, versteht sich wohl von selbst.