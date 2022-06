Vorverkauf fürs Isnyer Theaterfestival startet am 1. Juni

Am Mittwoch, 1. Juni, startet der Vorverkauf fürs diesjährige Isnyer Theaterfestival. Tickets können ab 9 Uhr online über das Buchungssystem auf der Homepage (www.theaterfestival-isny.de) oder über Ticket Regional (www.ticket-regional.de), Telefon 0651 / 9790777, bestellt werden. Karten gibt es außerdem in der Isny Info, Marktplatz 2, im Hallgebäude. Telefonische Bestellungen oder Reservierungen sind nicht möglich.

Dauerkarten kosten 215 Euro

Für alle, die sich die Vorverkaufs- oder Bearbeitungsgebühren sparen möchten, ist das Team des Theaterfestivals ab dem 1. Juli den ganzen Monat hindurch jeden Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr mit einem Direktverkaufsstand in der Isnyer Fußgängerzone in Höhe des Rathauses zu finden. Die Dauerkarte inklusive Camping für 215 Euro gibt es nur an diesem Verkaufsstand oder über das Buchungssystem des Theaterfestivals.

Platz fürs Camping muss vorab gebucht werden

Campen auf dem Theaterfestival-Gelände in Burkwang unweit des Baggersees ist in diesem Jahr für alle möglich, die mindestens eine Eintritts- oder Workshopkarte erworben haben. Der Platz für Bus, Zelt oder Wohnwagen muss vorab über die Website des Theaterfestivals gebucht werden – das ist ebenfalls ab dem 1. Juni möglich.