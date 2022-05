Vorverkauf fürs Isny Opernfestival beginnt

Das 34. Isny Opernfestival präsentiert von 26. Juni bis 3. Juli eine einzigartige Inszenierung der Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ von Sergej Prokofjew und kammermusikalische Konzerte auf höchstem Niveau. Tickets sind ab 1. Juni erhältlich. Das teilt das Büro für Kultur mit.

Unter der künstlerischen Leitung von Hans-Christian Hauser finden junge Solisten, unverbrauchte Stimmen und Nachwuchsmusiker zusammen, um gemeinsam Erfahrungen zu sammeln bei der Erarbeitung einer Operninszenierung. Sie stehen meist am Anfang ihrer Karriere, haben vielleicht ein erstes kurzes Engagement an einem Staats- oder Stadttheater und bringen viel frische Energie und Enthusiasmus mit.

Den Anfang im Programm macht dieses Jahr das Festivalkonzert am 26. Juni, um 19 Uhr, in der Nikolaikirche in Isny. Das Ensemble bringt Kurt Weills 2. Symphonie, das Violinenkonzert von Anton Arenskji und von Franz Schubert die Symphonie h-Moll, auch bekannt als „Die Unvollendete“ auf die Bühne.

Im Zeitraum vom 30. Juni bis 3. Juli sind die zwei Freilichtaufführungen der Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ geplant. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Prinz, der nicht lachen kann. Durch einen plötzlichen Ausbruch von Schadenfreude wird er zwar geheilt, gleichzeitig aber auch mit dem Fluch belegt, sich in drei Orangen zu verlieben. Gemeinsam mit seinem Freund und Hofspaßmacher Truffaldino begibt er sich auf die Suche nach den drei Orangen. Er findet und befreit sie aus Kreontas Palast, kann je doch nur eine der in den Orangen steckenden Prinzessinnen retten, die er schließlich aber, nach diversen Komplikationen und dem beherzten Eingreifen verschiedenster Mächte, doch noch heiratet. Das Stück ist erfüllt von erfrischendem Volkshumor. Bekanntestes musikalisches Fragment der Oper ist der Marsch aus dem zweiten Akt, der John Williams inspirierte zum „Marsch der Ewoks“ aus der Filmmusik zu „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Je nach Wetterlage wird spontan über die Art der Aufführung informiert. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr im Innenhof des Schlosses Isny. Wenn das Wetter keine Opernaufführung möglich macht, geben Teile des Ensembles kammermusikalische Konzerte im Kurhaus am Park.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es ab 1. Juni in der Isny Info, Telefon 07562 / 99 99 50, info@isny-marketing.de oder online unter https://isny.reservix.de und bei allen reservix-VVK-Stellen. Darüber hinaus können Tickets auch in der IGEL-Buchhandlung erworben werden.