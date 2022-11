Vortrag mit Bildern über Moore als Superhelden im Kampf gegen die Klimakrise

Die „Wiedervernässung Schwandener Moor“ bei Isny ist das Thema eines Vortrags, die unter dem Motto „Intakte Moore sind Superhelden im Kampf gegen die Klimakrise“ steht. Öos geht’s am Freitag, 11. November, um 19 Uhr im 2. OG der Bücherei Isny. Die AG Natur und Biodiversität hat den Fotografen Heinz Bucher und Landschaftsarchitekt Erhard Bolender für den Vortrag mit Bildern und Film gewinnen können, heißt es in der Pressemitteilung. Und darum gehts: Vor gut eineinhalb Jahren wurden 2, 7 Hektar Land bei Schwanden wiedervernässt und erneut in ein Hochmoor umgewandelt. Gezeigt werden die chronologische Entwicklung und der Fortgang des Projektes. „Wunderbar war es zu beobachten, wie der Wasserstand bereits fünf Wochen nach Abschluss der Arbeiten durch Regenwasser um 40 Zentimeter gestiegen ist“ schwärmt Heinz Bucher. Tümpel und Teiche sind entstanden, somit sind Biotope angelegt. Erste „Erfolge“ zeigen sich in der Rückkehr von Tieren und Pflanzen wie Moorlibelle, Moorfrosch, Moorwollgras, und rundblättrigem Sonnentau. Erhard Bolender ist begeistert: „Diese kleine Stück wiedervernässtes Land spart jährlich 70 Tonnen CO2 Ausstoß.“ Intakte Moore sind Superhelden im Kampf gegen die Klimakrise.