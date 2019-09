Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Roman Schmucker, Chefarzt Kardiologie der Klinik Schwabenland, am Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr zum Thema „Bewegung und Sport als ‘Medikament‘: Warum sie so wichtig für die Gesundheit sind“ in der Klinik Schwabenland in Isny-Neutrauchburg.

„Viele Jahrhunderte gehörte es wie selbstverständlich zum Alltag des Menschen, sich täglich mehrere Kilometer fortzubewegen oder körperlich zu arbeiten“, wird Schmucker in der Ankündigung zitiert. „In unserem heutigen Alltag ist dieser Teil des Lebens komplett abhanden gekommen: Das Leben ist durch Autos, öffentliche Verkehrsmittel, Maschinen oder Fahrstühle auch ohne körperliche Bewegung zu bewältigen“, so der Mediziner weiter. Das habe gravierende Folgen für die Gesundheit.

Viele Erkrankungen seien in den letzten Jahrzehnten durch Bewegungsmangel entstanden oder wurden durch die fehlende körperliche Aktivität begünstigt. „Wir müssen den Wert der körperlichen Bewegung erst wieder schätzen lernen. Ansonsten wird die Bevölkerung immer kränker“, so Schmucker.

Der Facharzt wird in seinem Vortrag laut Ankündigung gemeinsam mit allen Interessierten den Fragen nachgehen: Welche Erkrankungen sind auf Bewegungsmangel zurück zu führen? Was verbessert sich, wenn ich mich körperlich betätige? Und welches Pensum ist für mich das richtige?

Die Veranstaltung findet im Vortragssaal der Klinik Schwabenland, Waldburgallee 3-5 in Isny-Neutrauchburg statt. Nach dem Vortrag bestehe die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen. Der Eintritt ist frei.