Vortrag über posttraumatische Belastungsstörung

Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Erika Baumhoff-Teske, Oberärztin an der Klinik Alpenblick in Neutrauchburg, am Mittwoch, 5. Februar, um 18 Uhr zum Thema „PTBS – Die Posttraumatische Belastungsstörung: Die Geschichte psychischer Traumatisierung als Symptom – Das Unsagbare aussprechen“.

Die Lebensqualität von Menschen, die unter den Folgen psychischer Traumatisierung leiden, sei im privaten, beruflichen und sozialen Kontext extrem störanfällig und eingeschränkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Erika Baumhoff-Teske möchte mit ihrem Vortrag zum Verständnis der Entstehung einer Traumafolgestörung beitragen, sowie für die Bedeutung der Folgen von Gewalt in unserer Gesellschaft sensibilisieren.

Darüber hinaus wird sie einen therapeutischen Ansatz zum besseren Umgang mit den Symptomen skizzieren und eine Orientierung für einen Heilungsprozess aufzeigen.

Der Vortrag findet im Raum S 309 in der Klinik Alpenblick, Kurweg 9 in Neutrauchburg statt. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referentin zu stellen. Der Eintritt ist frei.