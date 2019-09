Vortrag über Hexenhinrichtung im Allgäu

Im Zusammenhang mit der derzeitigen Hexenausstellung auf der Waldburg wird bei einem Vortrag von Heimatforscher Berthold Büchele am Freitag, 13. September, um 19.30 Uhr im Foyer der Ratzenrieder Schule einer der auf der Waldburg dokumentierten Hexenprozesse aufgerollt. Laut Ankündigung wird als Beispiel der Prozess gewählt, der 1743 in Eglofs stattfand und einer der letzten im Allgäu war.

Vor Jahren hatten die Eglofser Hermann Schwarz und Ursula Wippich die Prozessakten entziffert und in moderne Schrift übertragen. Karl Stiefenhofer gab diese Arbeit dann in einem Buch heraus. Büchele hat nun aus den Unterlagen einen Vortrag zusammengestellt, der die Zuhörer auf spannende Weise am damaligen Geschehen teilhaben lasse und die Hintergründe des früher noch weit verbreiteten Hexenwahns deutlich mache.

Dies sei möglich, weil das Prozessprotokoll, welches rund 300 Seiten umfasst, sehr detailgetreu und aussagekräftig ist. Zusammen mit dem Museums- und Ausstellungsleiter Roland Ohneseit wird Büchele im Dialog exemplarische Fragen und Antworten des Verhörs vortragen. So werde deutlich, wie zu den anfänglichen Vorwürfen der Giftmorde verschiedene teuflische Vergehen hinzukamen: Teufelsbuhlschaft, Teufelspakt, Hostienschändung, Schadenzauber, Hexenflug, Wetterzauber und andere damals gängige Hexereivorwürfe.

Der Prozess macht laut Vorschau aber auch deutlich, dass man der Angeklagten keinen „kurzen Prozess“ machte und sie auch nicht folterte, sondern Juristen heranzog und ausführliche Befragungen abhielt. Nach damaligem Rechtsverständnis führte der Prozess schließlich zum Todesurteil.