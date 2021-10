Vorträge rund um das Thema Mobilität Auftakt zur Jahresversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lena Klause von Mobilitätszentrale Isny stellte ihre Arbeit vor. Gegenwärtig wertet sie eine Bürgerbefragung zur Mobilität in Isny aus. Ihre weitere Aufgabe ist die Koordination von Mobilitätsstationen. Dort sollen Mobilitätsangebote verknüpft werden: ÖPNV-Haltestellen und Fahrradabstellanlagen mit Car- und Bikesharing, Ladeinfrastruktur und Verleih von Fahrrädern, Lastenrädern und Motorrollern.

Die RadReiseRegion Naturschatzkammern im württembergischen Allgäu ist mittlerweile fertig ausgeschildert. Es wurden ca. 1.000 km Radwege überplant und die Beschilderung entsprechend angepasst. Innerhalb dieses Netzes wurden 13 Themenrouten ausgewählt. Birgit Briechle vom Tourismusbüro präsentierte eine kostenlos erhältliche Übersichtskarte mit Weblinks, die diese Themenrouten beschreibt.

Über den Stand der Fortschreibung des Isnyer Radverkehrskonzepts berichtete Robert Blaser-Sziede. Seit mehr als zwei Jahren sammelt die Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club-Ortsgruppe (ADFC) Kritikpunkte und Ideen zum Radverkehrsnetz. Gespräche wurden mit Stadtverwaltung, Polizei und einigen Gemeinderatsfraktionen geführt. Im Ergebnis gibt es eine Fülle von Vorschlägen, von denen der ADFC einen Teil auf seiner Website präsentiert. Im Juni dieses Jahres fand eine Befahrung mit Peter Gwiasda und einer Mitarbeiterin des Planungsbüros VIA statt, bei der alle kritischen Stellen und Verbesserungsvorschläge begutachtet und diskutiert wurden. Für diesen Herbst werden die Konzeptvorschläge von VIA erwartet.

Seit 3 Jahren engagiert sich der ADFC in Isny bei der Organisation des STADTRADELNs und führte die Aktion Kindermeilen mit mehreren Isnyer Kindergärten durch. In diesem Jahr betreute er am Vereinssamstag gemeinsam mit dem WSV Isny einen Fahrradparcours und sponserte die STADTRADELN-Trikots für die Siegerkids. Gespendet wurde auch für die Aktion Kindermeilen für den Klimaschutz. Auf Initiative von Dorothee Grözinger radelte eine Gruppe 2020 zum fairen Frühstück nach Leutkirch. Am 9. Oktober findet unter Leitung von Oswald Längst ein Pedelec-Sicherheitstraining an. Anmeldung dazu ist möglich telefonisch unter 07562/2645 oder per E-Mail an oswald.laengst@t-online.de.

Der Vorstand der ADFC-Ortsgruppe wurde neu strukturiert. Künftig gibt es einen Vorsitzenden, zu dem Robert Blaser-Sziede gewählt wurde, unterstützt von einem Beirat, dem Katarina Schrade und Oswald Längst angehören werden.