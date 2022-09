Vorträge der VHS Isny im Oktober

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, starten in der VHS Isny demnächst drei besondere Vorträge, für die noch Anmeldungen möglich sind.

Lebensmittelverpackungen sind ein großes Thema, wenn es um Umwelt- und Klimaschutz geht, heißt es in der Mitteilung. Die VHS Isny beleuchtet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale am „Digitalen Dienstag“ 18. Oktober, 17 Uhr, dieses Thema in einem Online-Vortrag. Als Verpackungsmaterial für Lebensmittel im Supermarkt dient in erster Linie Kunststoff. Allein in Deutschland werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Verpackungsmaterial aus Kunststoff produziert.

Und dieses steht zudem häufig in der Kritik, weil gesundheitsschädliche Bestandteile in Lebensmittel übergehen könnten. Nicht jede Verpackung ist für jedes Lebensmittel und jeden Verwendungszweck gleichermaßen geeignet. Der Umgang mit Verpackungsmaterialien und die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Haushalt werden im Vortrag kritisch diskutiert.

Beinwell gilt als Alleskönner beispielsweise bei Knochenbrüchen, Verletzungen und Zahnfleischproblemen, heißt es zur Ankündigung eines weiteren Vortrags. Cornelia Kreisel zeigt in diesem am Montag, 17. Oktober, 19 Uhr, im Flachsstüble in der Unteren Bleiche Wissenswertes über den wertvollen Beinwell und wie dieser verarbeitet werden kann. Im Kurs werden Beinwellsalbe und Beinwelltinktur hergestellt. Um dies mit nach Hause zu nehmen, sollte ein kleines Glas mit Schraubdeckel mitgebracht werden.

Nie war die objektive Berichterstattung unabhängiger Medien wichtiger als heute, wo es viele Krisen gibt, ob in Politik, Sport oder Gesellschaft, so die Ankündigung zum dritten Vortrag. Journalist Lutz Bäucker wirft am Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Isny einen Blick hinter die Kulissen der Medienwelt und erklärt, wie Nachrichten entstehen und Themen gesetzt werden, wie frei die Berichterstattung ist und welche Wirkung Medien mit ihrer Arbeit haben. Unabhängige Medien seien ein Stützpfeiler der Demokratie, einflussreiche Kreise mit viel Geld versuchen jedoch die Berichterstattung zu manipulieren, Querdenker, Impfleugner und Extremisten greifen Journalisten an und versuchen sie mit Worten wie "Lügenpresse" einzuschüchtern.