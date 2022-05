Vorstandschaft beim Dorfladen Beuren bleibt bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„In Deutschland gibt es über 600000 eingetragene Vereine, davon circa 300000 Sportvereine. Wir sind einer der restlichen 300000.“ So eröffnete Geschäftsführer Hubert Kolb augenzwinkernd die diesjährige Jahreshauptversammlung des Trägervereins „Unser Dorfladen“ aus Beuren bei Isny. Wenn man sich in den kleinen Ortschaften umschaut, dann ist es immer noch etwas Ungewöhnliches, dass ein Dorfladen als Verein betrieben wird. In Beuren aber wird Jahr für Jahr bei der Hauptversammlung deutlich, dass dies an diesem Ort genau die richtige Form der Organisation ist. Die Zahlen von Kassenverwalterin Barbara Reischmann und Steuerberater Roland Schwarz zeigten einmal mehr, dass sich so jährlich ein kleines Plus erwirtschaften lässt, mit dem sich Rücklagen für notwendige Investitionen bilden lassen. Als Lebensgrundlage für eine Betreiberfamilie wäre der Ertrag allerdings zu gering. So freut man sich in Beuren, dass man im Jahr 2021 fast auf den Euro genau an das bisher umsatzstärkste Jahr 2020 anknüpfen konnte. Ein Drittel des Umsatzes wird dabei nach wie vor mit Backwaren erzielt. Die restlichen zwei Drittel verteilen sich hauptsächlich auf andere Lebensmittel, aber auch auf viele weitere Produkte des täglichen Bedarfs, die sich in einem solch kleinen Laden unterbringen lassen.

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich machte bei der Entlastung der Vorstandschaft mit einem Zitat deutlich, wie ein Dorfladen seit nun acht Jahren als Verein geführt werden kann: „Es gibt Menschen, die wünschen sich Engagement, es gibt Menschen die zeigen Engagement und es gibt Menschen die sind Engagement“, sagte Ulrich. Neben der Vorstandschaft sprach sie damit auch die Verkäuferinnen an, die immer ein offenes Ohr für ihre Kunden haben und die herzliche Atmosphäre im Beurener Dorfladen ganz entscheidend prägen.

Zum Ende der Versammlung standen dieses Jahr wieder die turnusgemäßen Wahlen auf dem Programm. Vorstandschaft und Beisitzer ließen sich zur großen Erleichterung der anwesenden Mitglieder allesamt wieder aufstellen und wurden alle auch einstimmig wiedergewählt. Die alte und neue Vorstandschaft besteht somit aus: Daniela Neidhart (1. Vorsitzende), Hubert Kolb (2. Vorsitzender), Barbara Reischmann (Kassenverwalterin), Sigrid Albrecht (Schriftführerin). Komplettiert wird sie durch die Beisitzer Barbara Wagner, Sandra Schwarz und Christian Ferber.