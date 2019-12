Vorsitzender Stefan Huber: „Der FC Isny lebt wieder“

Viel schwieriger hätte eine Aufgabe nicht starten können, als die von Stefan Huber als Vorsitzender des FC Isny. Ende 2018 übernahm er die Verantwortung für einen Verein, der sich vor allem sportlich auf einer steilen Talfahrt befand, die im Frühjahr im schmerzhaften Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga endete.

Auch strukturell waren einige Dinge aufzuarbeiten für Huber und seine ebenfalls neu gewählten Vorstandskollegen Adrian Bodenmüller und Kai Ludwig. Ein Jahr nach Amtsantritt stellte sich der neue Vorstand möglicher Kritik bei der Generalversammlung des FC Isny – und wurde reichlich gelobt.

Vor allem Ehrenpräsident Gebhard Mayer sparte nicht mit warmen Worten, was durchaus etwas heißen will, denn ein Lob aus dem Mund des seit Jahrzehnten im Verein fest verwurzelten Machers bekommt längst nicht jeder.

Der neue Vorstand des FC Isny (von links): Kai Ludwig, Jugendleiter Klaus Bühler, Stefan Huber und Adrian Bodenmüller. (Foto: Michael Panzram)

Verbunden waren seine warme Worte aber auch mit dem Wunsch, dass es bitteschön weiter vorangehen möge, wobei Mayer den sofortigen Wiederaufstieg ausdrücklich nicht als zwingend beschrieb. Die Richtung aber, die müsse stimmen. Das sieht Stefan Huber natürlich genau so. Wie er sein erstes Jahr im neuen Amt empfunden hat und was er für die Zukunft mit dem FC Isny plant, hat er im Gespräch mit Michael Panzram erzählt.

Herr Huber, Sie sind seit einem Jahr gleichzeitig Spieler und Vorsitzender beim FC Isny. Wie viel Zeit geht da für den Verein drauf?

Durch diese Doppelfunktion ist es relativ viel. Aber im Ehrenamt darf man nicht die Stunden zählen. Da geht es einfach um den Verein. Dasselbe gilt für meinen Stellvertreter Adrian Bodenmüller, der ist ja auch Vorstand und Spieler. Wir machen das gerne. Deshalb habe ich noch nie daran gedacht, die Stunden zu zählen. Gerade der Anfang war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend.

Was tun Sie und das neue Vorstandsteam, um den FC Isny nach dem Absturz in die Kreisliga A wieder aufzurichten? Wie sieht der Neuaufbau aus?

Wir versuchen, die Last und die Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen. Damit jeder ein bisschen was macht und dafür gerne im Verein hilft. Wir versuchen, ein großes Team aufzubauen, nicht zuletzt mit alten FClern. Ich bin sehr froh, dass da ganze viele mitmachen. Das ist ganz wichtig, um den Verein organisatorisch voranzubringen.

Ein Lob von Ehrenpräsident Gebhard Mayer zu bekommen – wie kürzlich auf der Generalversammlung geschehen – ist nicht selbstverständlich. Wie gehen Sie damit um?

Das freut uns sehr. Ich sage bewusst uns, weil es sicher nicht nur in meine Richtung ging, sondern an das ganze Team. Wir haben gut zusammengearbeitet im letzten Jahr. Und dieses Lob ist die Anerkennung dafür.

Ob es bald wieder Derbys zwischen dem SV Beuren (rechts Chris Karrer) und dem FC Isny (links Stefan Huber) gibt, ist fraglich. Momentan spielen beide Mannschaften in unterschiedlichen Ligen. (Foto: Michael Panzram)

Oft sind es kleine Dinge, die einen Verein schwer beschäftigen. Der Antrag, das Badstüble wieder in Ochsenkeller umzubenennen, wurde aber ohne große Diskussion abgelehnt. Wie stehen Sie dazu?

Der Name ist eine Widmung an die Familie Badstuber, die sich viel engagiert in Isny und mit unserem Verein noch immer eng in Kontakt ist. Deshalb freut es mich, dass viele Mitglieder dafür gestimmt haben, den Namen nicht wieder zu ändern.

Apropos Badstuber. Fußballprofi Holger Badstuber und seine Mutter engagieren sich weiterhin für den Verein, in dem Holgers Vater Hermann einst als Trainer wirkte. Wie sieht die finanzielle Unterstützung der Badstubers im Jugendbereich genau aus?

Sie haben einen großen Betrag für unser Jugendprojekt 2024 gespendet. In diesem Jahr wird unser Verein 100 Jahre alt. Und in diesem Jahr sind die heutigen C-Jugendlichen in dem Alter, in dem sie in den aktiven Bereich wechseln. Wir wollen, dass im Jubiläumsjahr ganz viele aus diesem Jahrgang zu den Aktiven wechseln.

Es heißt: fordern und fördern. Die Kids sollen sich wohl fühlen, dazu müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Gleichzeitig gibt es Regeln, die die Kinder beachten müssen. Das geht los mit einer sauberen Kabine und einem guten Auftreten.

Sportlich ist das Jahr 2019 versöhnlich zu Ende gegangen – wie fällt Ihr Fazit nach einer halben Saison in der Kreisliga A aus?

Der FC Isny lebt wieder. Wir haben eine erste Mannschaft, die fast nur aus eigenen Leuten besteht. Ohne externe Spieler geht’s natürlich nicht. Aber wir haben einen guten Kern, das merkt man im Mannschaftsklima. Wir haben das Ziel, den FCI wieder zu formen. Der Wiederaufstieg ist kein zwingendes Ziel. Acht Punkte Rückstand auf Deuchelried ist zwar viel, aber wir müssen auf uns schauen.