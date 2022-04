Vorgeschmack auf den Sommer

Nach zwei Jahren Pause wird es 2022 wieder ein Theaterfestival Isny geben. Vom 29. Juli bis 6. August schlägt das Festival endlich wieder seine Zelte vor den Toren Isnys auf. Auch nach dem Reset steht das Theaterfestival weiterhin für viel pulsierende Energie, spannende Workshops – und ein handverlesenes Bühnenprogramm. Der Vorverkauf startet am 1. Juni, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Eröffnet wird das Theaterfestival am 29. Juli mit rasantem, anarchischem Clown-/Puppentheater aus Großbritannien. Das „Opposable Thumb Theatre“ hat eine gruselige Clownshow im Achterbahntempo im Gepäck. Am Samstag beehren mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus’m Biermoos alte Bekannte das Isnyer Theaterfestival: Zum 40. gemeinsamen Bühnenjubiläum zeigen Gerhard Polt und die drei Wells, Teile aus ihrem aktuellen Programm sowie einige Klassiker. Am Sonntag, 31. Juli, trifft deutsche Lyrik auf Elektro-Beats: Philipp Hochmair, der österreichische Schauspieler, ehemalige Burgtheater-Protagonist, Kino- und Serienheld und seine Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandeln Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert.

Neben dem „Opposable Thumb Theatre“ sind zwei weitere Kompagnien aus dem Genre „Cirque Nouveau“ nach Isny eingeladen. Mit diesem Programmschwerpunkt möchten die Festivalmacher das neue Veranstaltungszelt mit größerer Bühne und großzügiger Manege auskosten und feiern: Poetisch, surreal, akrobatisch und wahnsinnig liebenswert: „Pss Pss“ ist die Performance zweier Mimen der Compagnia Baccalà die in ihrer Ausdruckskraft und Ästhetik an die großen Helden der Stummfilm-Ära erinnern. Zu erleben am 1. August.

Am 4. August ist mit „Common Ground“ ist ein Zirkusprojekt mit gesellschaftlichem Tiefgang zu Gast im Zelt: Am Anfang steht die Frage, was uns verbindet.Common Ground gibt darauf Antworten mittels Luftartistik am Schwungtrapez, Akrobatik am chinesischen Mast, Banquine und Hand auf Hand Akrobatik, begleitet von Livemusik.

Musikalisch gibt es dieses Jahr im Rahmen von zwei Doppelkonzerten ordentlich was auf die Ohren: Die „Jungen Wilden“, die Nachwuchscrew im Festivalteam, haben am 3. August „Buntspecht“ eingeladen. Hier mischt sich Kammerpop mit Cabaret-Punk und Österreicher-Klezmer zu einer entrückten Klangerfahrung mit Texten, die sich allen gängigen Verständnissen und Eindeutigkeiten entziehen. Im Anschluss gehört „Fil Bo Riva“ die Bühne. Der Wahlberliner mit italienischen Wurzeln und prägnanter Reibeisenstimme steht für melancholischen Singer/Songwriterpop, der eine Mischung ist aus Indie-Pop und europäischer Folklore.

Am 5. August kommen „Too Many Zooz“ zurück nach Isny! Das Trio aus New York bringt ihren Mix aus Jazz, afrokubanischen Rhythmen, Funk, Techno und House mit. Im Anschluss pusten Boticelli Baby den Staub aus dem Jazz, kündigen die Veranstalter in ihrem Schreiben an.

Der Poetry Slam darf natürlich auf einem Theaterfestival nicht fehlen. Mit neuem Konzept, aber „altem“ Moderator Wehwalt Koslovsky zu erleben am 1. August. Die jungen Besucher des Theaterfestivals dürfen sich auf Kinder-Impro-Theater am 31. Juli mit der Kompagnie „Sterne & Staubsauger“ freuen. Es werden Geschichten gespielt, die die Welt noch nicht gesehen hat. Am 2. August ist mit dem Clown-Duo Herbert und Mimi ein weiterer „Festivalklassiker“ im Programm – die Fangemeinde in Isny wächst beständig nach, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung abschließend.