Vorfreude statt Corona-Frust

Lockdown und Corona halten Isny weiterhin an der kurzen Leine. Ein Großteil der Geschäfte ist immer noch geschlossen, Lokale sind zu, Veranstaltungen abgesagt, Kultureinrichtungen müssen ohne Publikum auskommen und das Freizeitangebot ist beschränkt.

Die Isny Marketing GmbH (IMG) will deswegen zeigen, was aktuell machbar ist und worauf sich Isnyern freuen können. Laut Mitteilung machen seit Mitte Dezember die vier Begriffe „Wir“, „Applaus“, „Selber“ und „Draußen“ in überdimensionierten Lettern auf knallbuntem Untergrund in den Schaukästen der Isnyer Innenstadt auf sich aufmerksam. Hinter aufgedruckten QR-Codes finden Smartphone-Nutzer Ideen und Anregungen, was in Isny in Zeiten des Lockdowns und der zahlreichen Einschränkungen möglich ist.

Zeigen, was Isny zu bieten hat

„Wir wollten über den Jahreswechsel etwas Vorfreude wecken, über geplante Veranstaltungen in diesem Jahr informieren, aber auch aufzeigen, dass Isny selbst in diesen Zeiten sehr viel zu bieten hat – ob digital oder analog, ob unterwegs oder zu Hause, ob in der Stadt oder in der Natur,“ erklärt Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing der IMG.

Auch in den sozialen Medien – bei Facebook und Instagram – gewährt die IMG Einblicke in die Arbeit der drei Büros für Kultur, Tourismus sowie Stadtmarketing und liefert Inspirationen für die Zeit während des Lockdowns.

Zusammenstehen für eine lebendige Stadt

Hinter dem Wort „Wir“ steht laut IMG der Zusammenhalt in der Stadt und die jetzt nötige Unterstützungsleistung für den stationären Einzelhandel und die Gastronomie. „Die digitale Welt ist im Moment fast die einzige Möglichkeit, die Kunden noch zu erreichen,“ erklärt Mechler. „In den langen Wochen des Lockdowns haben immer mehr Betriebe Webseiten und Onlineshops aufgebaut, verkaufen ihre Ware im Netz und sind in den sozialen Medien unterwegs. Verbunden ist das mit hohem Aufwand, hohen Kosten und angesichts der Konkurrenz zu großen Onlinehändlern ist es für einige gar nicht zu stemmen“.

Mit der Webseite www.isny-steht-zusammen.de trage das Büro für Stadtmarketing dazu bei, die Zusatzangebote des Handels und der Gastronomie, die das Bestellen und Einkaufen in der Stadt von zu Hause ermöglichen, an die Isnyer Kunden zu tragen. Der Internetauftritt soll auch zur Solidarität mit den Betrieben aufrufen.

Geschäfte und Lokale vor Ort unterstützen

Während des Lockdowns fehle jedoch vor allem das analoge Erlebnis: das Anprobieren von Kleidung, das Stöbern nach Geschenken, die persönliche Beratung, der Plausch mit den Verkäufern. Die Vorfreude darauf, bald wieder durch die Läden zu flanieren und im Lieblingscafé zu sitzen, sei verbunden mit dem jetzigen Handeln: „Wenn wir unsere Geschäfte und Lokale jetzt nicht unterstützen, dann kann es sein, dass Isny nach Corona statt Lebendigkeit nur noch Leerstand zu bieten hat. Wir wollen daher einmal mehr darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, jetzt die Angebote der kleinen Isnyer Betriebe wahrzunehmen,“ erklärt Mechler weiter.

Für diese Anstrengungen, Aufforderungen, Absichten und Einladungen stehen nun die Begriffe „Applaus“, „Selber“ und „Draußen“.