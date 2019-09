Vorfreude auf den internationalen Tag der Kulturen

Der Landkreis Ravensburg hat sich unter Schirmherr Manne Lucha etwas Besonderes einfallen lassen: Im September dieses Jahres findet in der Region im Rahmen der Interkulturellen Wochen die Veranstaltungsreihe „Lebensgeschichten“ statt. Teil der Initiative bildet der „Internationale Tag der Kulturen“ am Sonntag, 22. September, in Isny.

Ab 15 Uhr werden Menschen, die in Isny leben, aber nicht hier geboren sind, von ihren ganz individuellen Erfahrungen und Erlebnissen berichten. Nicht nur diese Lebensgeschichten werden für die Besucher interessant werden, sondern auch der Rest der Veranstaltung. „Es werden beispielsweise Musik- und Tanzschulen auftreten, die bei ihren Auftritten den Fokus auf Kulturenvielfalt legen, und auch die Band Giant Strides wird uns unterstützen“, erzählt Claudia Landsrath-Martin. Zusammen mit dem Netzwerk Asyl und Isny Marketing organisiert die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Isny den Internationalen Tag der Kulturen, der bei „Isny macht auf“ von 11.30 bis 16.30 Uhr auf dem Burgplatz stattfindet. Alle Bürger sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. „In Isny leben Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern wie Frankreich, Italien, Indien, Syrien, Dänemark und viele mehr. Wir wollen darauf aufmerksam machen und allen Besuchern die Möglichkeit geben, sich bewusst zu werden, wie viel Potenzial diese große Vielfalt bietet. Außerdem kann sich so viel Gutes daraus ergeben, wenn man sich untereinander kennenlernt, austauscht und vielleicht sogar anfreundet!“, so Landsrath-Martin.