Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen zusammen

Schaden über rund 7000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr bei Isny ereignet hat. Laut Polizeibericht war eine 69-jährige Autofahrerin von Rotenbach in Richtung Wehrlang unterwegs und wollte die Kreisstraße K 8020 geradeaus überqueren. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah die 69-Jährige eine in Richtung Rohrdorf fahrende 23-jährige Autofahrerin. Obwohl die junge Frau noch zu bremsen versuchte, konnte sie den Zusammenstoß mit der anderen Autofahrerin nicht mehr verhindern.