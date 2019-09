Vorbereitungen für Demo laufen auf Hochtouren

In etwas mehr als einer Woche starten die weltweiten Streiks für mehr Klimaschutz – auch in Isny. Acht Schülerinnen und Schüler der Realschule haben deshalb den Nachmittag ihres letzten Ferientags dafür verwendet, Plakate für die Demonstration zu basteln.

Diakon Jochen Rimmele stellte den Jugendlichen das Gemeindehaus St. Michael als Schaffensort zur Verfügung. „Die Farben wurden uns privat gespendet. Darüber haben wir uns sehr gefreut“, erzählt Marlene Bühler. Die 15-Jährige organisierte nicht nur das Vorbereitungstreffen, sondern auch den Streik selbst. Der wird am Freitag, 20. September, um 11 Uhr vor dem Isnyer Rathaus beginnen.

Auch mit kleinen Plakaten für die Rad-Demo, die am Samstag, 21. September, in Isny stattfinden wird, rüsten sich die jungen Leute. Um auf dem Fahrrad ein Statement abgeben zu können, werden Schilder gebraucht, die man sich um den Hals hängen kann. „Wir stellen hier und heute gleich mehrere Exemplare her, um sie dann an andere weitergeben zu können“, sagt Marlene zu den vielen herumliegenden Pappkartons. „Damit werden wir aber heute nicht mehr fertig, sondern müssen uns nochmal hier zusammenfinden.“