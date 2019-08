Vor dem Startschuss gibt es viel zu tun

Die „Isny Classic“, eine Zuverlässigkeitsfahrt mit klassischen Motorrädern, wird seit 1993 alle zwei Jahre in Isny ausgetragen und hat in der Motorsportszene in ganz Europa einen hervorragenden Ruf. Die Vorbereitungen für die 15. Ausgabe von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, gehen wenige Wochen vor der Veranstaltung in die heiße Phase. Organisiert wird das Spektakel laut Pressemitteilung von Isny Marketing vom Motorsportclub (MSC) Isny, mehr als 120 Helfer sind beteiligt.

Anspruchsvolle Streckenplanung

Ein dreiviertel Jahr vor dem Startschuss geht es los mit der Streckenplanung und der Verteilung von Aufgaben unter den Mitgliedern des MSC. „Als Erstes“, so Ferdinand Lanz, Vorstand des MSC, „kümmern wir uns um die Planung der Strecke und die Beantragung der Genehmigungen beim Landratsamt und bei der Forstverwaltung“.

Die Strecke muss befahrbar und anspruchsvoll für die Fahrer und ihre Maschinen sein, sie soll attraktiv und zugänglich für alle Zuschauer und außerdem umweltverträglich sein. „Der Naturschutz ist uns sehr wichtig, daher arbeiten wir mit den Natur- und Umweltschutzbehörden eng zusammen und passen den Termin und die Strecke den Vorgaben an,“ so Lanz.

Die Einwilligung der Grundstückseigentümer holt sich Ferdinand Lanz immer persönlich ein. Besonders unter den älteren Isnyern und Hofbesitzern der Umgebung gibt es sehr viel Zustimmung zur Geländefahrt. Viele kennen noch die Fahrten aus ihren Jugendjahren und freuen sich, dass die Geländefahrer mit den Oldtimern an ihrem Grundstück vorbei kommen.

Parallel zu den Genehmigungsverfahren bereiten Helfer die Strecke vor. Die 40 Kilometer werden begutachtet und mit Pfeilern markiert, Büsche und Bäume zurückgeschnitten. Für manche Streckenabschnitte plant man Umleitungen ein. Besonders die steilen Hänge sind für die „Oldie-Maschinen“ schwer zu bewältigen. Die Fahrer können dann alternativ die leichter befahrbare, dafür aber längere Strecken nehmen.

Im Vordergrund steht das Wiedersehen

Auch am Veranstaltungswochenende selbst wird alles vom MSC und den vielen Freiwilligen in Eigenregie organisiert. Am neuen Standort am Rain kümmern sie sich um das Fahrerlager, übernehmen die Zeit- und Durchgangskontrollen, schauen im Parc Ferme nach dem Rechten. Sie stehen an der Strecke, helfen an den steilen Auffahrten mit ganzer Muskelkraft und befördern Fahrer und Maschine über Unwegsamkeiten hinweg.

Andere stoppen die Nachfolgenden, um Unfälle zu verhindern. Auch im Festzelt muss alles nach Plan laufen: 325 Teilnehmer sind für dieses Jahr angemeldet und der Verein erwartet wieder etwa 2000 Zuschauer, die bewirtet werden wollen.

Der ganze Aufwand wird nicht nur wegen der Fahrt betrieben. „Neben dem Wettbewerbsgedanken steht bei der Isny Classic das Wiedersehen, das Zusammensein und der Spaß im Vordergrund“, bekräftigt Hans-Peter Bolsinger, der einst die Idee hatte, eine Zuverlässigkeitsfahrt mit alten Motorrädern in Isny zu organisieren.

Viele Fahrer kommen immer wieder nach Isny, auch aus Italien, Belgien und Österreich reisen sie an. Es haben sich langjährige Freundschaften entwickelt und trotz manch sprachlicher Hürden trägt die Classic-Geländefahrt zum Austausch und zur Verständigung bei.