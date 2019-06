Rund einhundert Zuhörer kamen zu einem Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins Ccara (Chari-table Child Assistance Relief and Accommodation) aus Isny, der sich für Kinder in Indien einsetzt. „Es geht uns nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch um Anteilnahme, Solidarität in der Einen Welt, in der wir letztlich alle in einem Boot sitzen, im gemeinsamen Boot der Umwelt, des Klimas, mit dem Wunsch aller Menschen nach Frieden, nach menschlichem Respekt, Solidarität, Linderung von Leid und gemeinsamer Lebensfreude“, sagte Dieter Müller, Arzt und Psychotherapeut, Saxofonist und Sprecher der Band aus Schonau/Grünenbach, bei seiner Begrüßung der rund einhundert Ccara-Freunde und Mitglieder im Kurhaus.

Konzerte aus dem Stegreif

Tags zuvor hätten sie in dieser Besetzung zum ersten Mal geprobt – allerdings den ganzen Tag – und sich dann gleich zu drei Benefizkonzerten auf den Weg gemacht. „Menschen brauchen einander. Gemeinsam können wir etwas bewegen, Gutes tun. Vor allem die Kinder brauchen unsere Solidarität, unser Mitgefühl.“ Am Sonntag sei es ein Konzert in Mellatz zugunsten eines Bildungsprojekts von Pater Gregor im Sudan gewesen. Am Montag und Dienstag Konzerte in Isny und in Lindau für den Verein Ccara in Indien.

Dieter Müller stellte auch seine Bandmitglieder vor: Tom Wagner, Profi-Schlagzeuger aus Rosenheim, Gunter Bünger, Techniker und Hobby-Bassist aus der Oberpfalz, Volker Bracke, Psychologe und Saxofonist aus Bad Grönenbach, und der Gitarist und Lokalmatador Markus Kimmich. Sie alle verbinde die Überzeugung, dass Musik die einzige Droge ohne Nebenwirkungen sei. Die fünf fesselten die anwesenden Jazzliebhaber mit Kompositionen von Chuck Magione, mit Bossa Novas, Jazz-Klassikern, Latin Jazz und mit Titeln von Horace Silver.

Tsunami als Motivation

Zwischendurch erzählten die Neutrauchburger Roman und Heike Maurus, die Gründer von Ccara, über die Beweggründe, die Anfänge und den heutigen Stand der Hilfsprojekte im südlichen Indien. Sie hätten im Jahr 2004 auf Einladung eines befreundeten Pastors über Weihnachten mit ihren beiden Kindern, damals acht und zehn Jahre alt, in Südindien am Strand Urlaub gemacht.

Weil das Hotel am Strand überbelegt war, hätten sie für drei Tage mit einem Hotel mitten in der Stadt Vorlieb nehmen müssen – acht Kilometer vom Strand entfernt. Als sie am zweiten Weihnachtsfeiertag dort bei ihrem Freund im Gottesdienst saßen, hätte der Tsunami die Strandregion verwüstet, auch das Hotel in dem sie eigentlich wohnen sollten. 1200 Menschen seien dort umgekommen, sie durften weiterleben.

800 betreute Kinder

„Unsere Dankbarkeit hat uns beflügelt etwas zu tun. Aber was und wie?“ Man hätte ihnen auf ihren Wunsch hin im Landesinnern ein gut geführtes Hilfsprojekt für Waisenmädchen der ärmsten Schicht in einer Lepraregion gezeigt. „Als wir die leuchtenden Augen dieser rund 300 glücklichen Mädchen sahen, da ahnten wir, was wir zu tun hatten“, erzählt Roman Maurus.

Seine Frau Heike fügt hinzu: Dank vieler Freunde, Vereinsmitgliedern und Patenschaften würden heute in verschiedenen Ccara-Projekten 800 Kinder in Heimen betreut. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt bei den Mädchen, denn sie haben es besonders schwer, zumal wenn sie ihre Eltern verloren haben oder die Familie durch Armut oder Schuldknechtschaft leidet. Zu ihrer Betreuung haben wir mehrere Kinderheime und Betreuungsstätten auf Dörfern und in Slums eingerichtet.“

Bildung ist Schlüssel zur Zukunft

Vor allem Bildung der Kinder sei der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Heike Maurus nennt Beispiele dafür, mit wie „wenig“ bedürftigen Familien große Erleichterung verschafft werden kann: Ein Paar Schuhe für ein Straßenkind für vier Euro, ein Sack Reis für 30 Euro reicht einer Familie sechs Wochen zum Überleben. Ein Schaf für 50 Euro ist die Existenzgrundlage als Alternative zum Betteln. Ein Fahrrad für 65 Euro hilft den Schulweg zu bewältigen. Eine Nähmaschine für 80 Euro sichert die Existenz eines Mädchens nach der Ausbildung in der Vereinseigenen Schneiderwerkstatt.

Zum Abschluss des Benefizkonzertes präsentierte die Ferienabordnung des Jazz Chores Kempten mit „La donna é nobile” oder „What a wonderful world” Gesänge gegen Kummer und Sorgen.