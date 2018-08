Von Bienen und der Zukunft

Im Rahmen der SZ-Serie „Ehrenämter in Isny“ hat die Redaktion bei Elisabeth Burgardt vorbeigeschaut. Die Allrounderin ist Vorsitzende des Imkervereins Isny und betreibt seit 18 Jahren ihre Hobby-Bienenzucht, die sie nach dem Tod ihres Vaters von ihm übernommen hat. Sie pflegt und bewirtschaftet zehn Bienenvölker am Rande der Stadt, seit 2001 kümmert sie sich zusätzlich um die Belange des Vereins, zunächst als Schriftführerin, heute als Vorsitzende.

Auf die Frage, was dies genau bedeutet, folgt eine ganze Palette an Aufgaben, denen sich Burgardt, in Zusammenarbeit mit den anderen Vorstandsmitgliedern, widmet. Wichtig ist ihr bei dieser Arbeit vor allem die Verbindung zwischen Tradition und Moderne. So hat sie beispielsweise eine Whats-App-Gruppe eingerichtet, in der sich die Vereinsmitglieder vernetzen, Bilder versenden und Fragen stellen können – ganz unkompliziert und zeitnah. Sie war auch diejenige, die sich zu Beginn ihrer Zeit als Vorsitzende darum bemühte, eine vereinseigene Website online zu stellen, denn diese gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und soziale Aspekte seien ihr sehr wichtig. Zu ihrer Tätigkeit im Imkerverein gehören auch ganz „trockene“ Aufgabenbereiche, wie etwa Meldungen an die Versicherung, wenn ein Mitglied durch Unwetter Schäden am Bienenstand feststellen muss. Auch Honigproben muss sie regelmäßig nehmen und an den Landesverband weiterleiten, wenn dieser darum bittet. So wird sichergestellt, dass der im Verein hergestellte regionale Honig den hohen deutschen Qualitätsstandards entspricht. Und wie in jedem Verein kümmern sich die Vorsitzenden auch hier um die monatlichen Stammtische oder um die Jahreshauptversammlung: „Aber da schaffen wir immer alle zusammen. Manfred Müller zum Beispiel, der stellvertretende Vorsitzende, sorgt bei jedem Treffen für die Verpflegung, im Winter stellt er uns sogar sein Versperstüble zur Verfügung. Und wir vier Frauen sind eh sehr kommunikativ und gut organisiert und teilen uns die anstehenden Aufgaben je nach Kompetenz untereinander auf.“

Ungewöhnlich: Vier Frauen im Vorstand

Die vier Frauen von denen Burgardt spricht, sind neben ihr Schriftführerin Karin Wiesmann-Eberhardt, Kassiererin Theresa Appenmaier und die Beisitzerin Elke Eckart. „Vier von sechs Vorständen sind bei uns weiblich, das ist schon etwas Besonderes. Als ich 2001 Schriftführerin wurde, war ich die einzige Frau im Vorstand, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich wollte da auch ein bisschen mehr Struktur reinbringen, zum Beispiel an den Stammtischen. Jedes Mal wird zu Beginn ein Thema besprochen und Fragen werden beantwortet, wenn zu dem Zeitpunkt bereits die Hälfte der 25 Teilnehmer zu essen beginnt, kann man das vergessen. Außerdem sollen auch die neuen Mitglieder gut informiert werden und viel Interessantes lernen“ – und da ist er wieder, der Blick in die Zukunft.

Seit ihrem Amtsantritt wuchs die Mitgliederzahl von rund 50 auf 70 an, worüber Elisabeth Burgardt sehr erfreut ist. „Es ist wichtig, dass wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben, denn ein gesundes ökologisches System geht jeden Bürger etwas an.“ Aus diesem Grund nahm der Imkerverein Isny auch am Allgäutag teil. Beisitzer Wolfgang Musch erklärte den Besuchern dort von früh bis spät allerlei Details über Bienen, Honiggewinnung und die Wichtigkeit der Imkerarbeit für die Region.

Leiterin der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe

Neben ihrer zeitaufwändigen Arbeit im Imkerverein investiert Elisabeth Burgardt zu Stoßzeiten 20 Wochenstunden für die Bewirtschaftung ihrer eigenen Bienen, geht einem sozialen Beruf nach und leitet nicht zuletzt die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe in Isny. Hierzu trifft sie sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat mit rund 15 Personen, die einen Schlaganfall erleiden mussten. „Ich hole uns manchmal Referenten ins Haus, die uns über die Krankheit und auch generell über Gesundheit informieren. Aber so spannend diese Themen auch sind, keiner will ständig über seine körperlichen Probleme sprechen. Wir organisieren Spaziergänge oder machen anderweitig Ausflüge, manchmal lesen wir auch nur und essen Kuchen. Das ist eine tolle Gruppe, zu der jeder Betroffene gerne dazustoßen darf.“

Burgardt betreibt ihre Ehrenämter mit viel Herzblut und betont, dass sie von ihren Mitmenschen viel zurückbekommt. Um aber alles leisten zu können, was sie sich vornimmt, sorgt sie immer wieder für Ruhezeiten, in denen sie Kraft schöpfen und sich erholen kann. „Es gibt mir Kraft, hier auf meinem schönen Balkon zu sitzen, ein Buch zu lesen und mit der Natur in Kontakt zu sein. Was hier auf dem Pflaumenbaum alles los ist, ist eine wahre Freude, da kommen Insekten und Vögel verschiedenster Art vorbei. Eine Stunde an diesem Ort, und ich habe wieder Energie für die Aufgaben des Alltags.“ Aktuell hofft sie, in den nächsten Jahren einen Nachfolger für das Ehrenamt in der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe zu finden, das sie seit 17 Jahren bekleidet. Es müsste ein Mensch sein, der gerne ehrenamtlich tätig und mit anderen Menschen zusammen ist.