Von Angst und Vertrauen, Glauben und Hoffen

Erstkommunions-Gottesdienste fanden in Isny, Rohrdorf und Beuren statt. Um die Corona-Auflagen zu erfüllen mussten in Isny in der Kirche St. Maria am 20. und 27. Juni jeweils zwei Gottesdienste gefeiert werden. Zur Vorbereitung der Kinder auf ihre Erstkommunion war coronageschuldet Kreativität gefragt – und auch das Engagement der jeweiligen Eltern gefordert. Die Familien der Kinder wurden durch Gemeindereferentin Sonja Schlager mit dem nötigen Begleitmaterial unterstützt. Sie feierte zur gemeinsamen Vorbereitung mit den Kindern in der Marienkirche zusätzlich fünf sogenannte Weg-Gottesdienste um die Kinder mit den Grundlagen der Kirche und des Glaubens bekannt zu machen.

In den lebendigen Festgottesdiensten durften die Kinder selbst den Altar decken mit einer Schale fürs Brot, mit Kerzen und mit dem Kelch für den Wein. Brot zeige die Gemeinschaft mit Jesus an, Kerzen erinnern an die Auferstehung Jesu an Ostern und der Wein sei Zeichen für die Freude darüber, dass Jesus den Menschen verbunden bleibt in jeder Lebenssituation. So erklärten es die Kinder selbst im Gottesdienst. Pfarrer Edgar Jans erzählte den Kindern die Geschichte vom Jünger Petrus, der es übermütig wagte aus dem Boot heraus zu treten und übers Wasser zu gehen und natürlich sofort abgesoffen wäre, hätte ihn Jesus nicht festgehalten. Es sei eine Mutmachgeschichte des Evangeliums, die von Angst und Vertrauen berichtet, aber auch von Glauben und Hoffen, sagte der Pfarrer. Wer auf Jesus vertraue, der brauche keine Angst zu haben. Mit dem Brot, das die Kinder das erste Mal empfangen, schenke sich Jesus selber und teile jedem Kind mit: „Du kannst mir vertrauen, ich bin da.“

Passend zum Motto sangen die Chöre unter Leitung von Kirchenmusiker Christian Schmid: „In den Wellen dieses Lebens, in den Wogen meiner See, bleibst du Gott an meiner Seite, dass ich nicht untergeh...“