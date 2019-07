Vom Verputzer zum Elektriker

Beste Aussichten in seinem neuen Beruf hat Isidor Grieser, der am 2. Juli, seinen IHK-Abschluss zum Industrieelektriker mit der Note „sehr gut“ beendet hat, teilt das Bildungszentrum Stephanuswerk Isny mit.

Der heute 47-Jährige hat eine längere handwerkliche Karriere zurückgelegt. Nach dem Hauptschulabschluss absolvierte er eine Lehre zum Maurer und arbeitete acht Jahre lang in seinem Ausbildungsbetrieb als Verputzer im Akkord. Danach weitere acht und neun Jahre in zwei anderen Betrieben, bis er diese Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte. Während einer medizinischen Rehamaßnahme habe sich herausgestellt, dass eine berufliche Neuorientierung nötig war. Nach einem Gespräch mit seinem Rehaberater kam Isidor Grieser ins Bildungszentrum Stephanuswerk Isny. Dort konnte er laut Mitteilung im Rahmen einer Eignungsanalyse eine neue berufliche Perspektive entwickeln. Diese richtete sich in erster Linie nach seinen Vorlieben und Stärken. Es habe sich herausgestellt, dass eine Umschulung zum Industrieelektriker möglich war. In den Bereich Elektronik zu wechseln, sei schon seit längerer Zeit dessen Wunsch gewesen.

Anfangs sei das Formelbuch für Grieser noch „wie chinesisch“ gewesen. Mittlerweile sei es ein selbstverständliches und alltägliches Arbeitsmittel. Direkt im Anschluss an die Umschulung habe er ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in seinem Wunschbetrieb antreten können.