Vom Tuchhaus zum Buchhaus: Das Isnyer Hallgebäude im Wandel der Zeit

Manfred Haaga, Isnyer Gymnasiallehrer im Ruhestand, wollte seine Ausführungen über das Hallgebäude als einen Beitrag zum „Tag des Offenen Denkmals“ verstanden wissen.

Er nahm die Freunde der Heimatgeschichte mit ins 14. und 15. Jahrhundert. Und zwar dorthin wo die Ursprünge liegen: im reichsstädtischen Ökonomiegebäude, dem Isnyer Tuchhaus. Ein Hallgebäude das diesen Namen verdient, sei es erst im 19. Jahrhundert geworden.

Nicht nur gegenwärtig erfährt das sogenannte Hallgebäude einen gewaltigen Umbruch. Das Dach ist abgenommen. Aus denkmalrechtlichen Gründen mussten die vier Außenmauern stehen bleiben. Ein Torso. Eine Ruine. „Dieses Schicksal musste unser Hallgebäude durch 600 Jahre durch Feuerkatastrophen und Nutzungsänderungen mehrmals erleiden“, brachte es Haaga auf den Punkt.

Das „Zollhäusle“ stand von Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1856 zum Teil auf den Grundmauern des alten Rathauses. Beim Wiederaufbau nach dem Brand von 1866 wurde das Hallgebäude um ein Stockwerk erhöht. (Foto: Schmid)

Es habe eine Geschichte ständiger Nutzungsänderungen hinter sich, entsprechend dem Wandel der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Nur das Äußere, die Architektur sei das beharrende, statische, immer gleichbleibende Element am Hallgebäude gewesen – mit zwei Ausnahmen.

Schon immer ein Multifunktionshaus

Im Rückblick, Manfred Haage, müsse man feststellen, dass das Hallgebäude schon immer ein Multifunktionshaus gewesen sei. Die Freie Reichsstadt Isny gehörte im späten Mittelalter zu den bedeutenden Städten des Reiches als wichtiges Leinwand-Handels- und Handwerkerzentrum. Das Isnyer Tuch hatte in ganz Europa einen Namen. Im Tuchhaus wurde das Tuch „beschaut“ und bei guter Qualität mit dem Gütesiegel versehen, dem Gilgenzeichen.

Der heimatkundige Ex-Gymnasiallehrer Manfred Haaga hat sich intensiv mit der Geschichte des Hallgebäudes befasst. (Foto: Schmid)

In Teilen des Erdgeschosses waren Lagerräume, Stadtwaage und das Schlachthaus untergebracht. Beim verheerenden Stadtbrand von 1631 ist „Schawhauß, Wag und Metzig“ mitsamt nebenstehenden Rathaus und Blaserturm abgebrannt.

Das „Rathaus“ sei als Zollhaus erst viel später provisorisch wieder aufgebaut worden. Tuchhaus und Blaserturm seien rasch wieder entstanden – allerdings 1721 erneut ausgebrannt. 1828 kam die Zollvereinigung zwischen Bayern und Württemberg zustande, die zahlreichen Mautstellen in der Region entfielen. Die Stadt Isny bekam ein Hauptzoll- und Steueramt – ein Hallamt. Aus dem Waag- und Lagerhaus, dem früheren Tuchhaus, wurde somit 1828 das Hallgebäude.

„Bitte um Errichtung eines Hallamtes“

Die Stadt erstattete der Königlichen Majestät in Stuttgart überschwänglichen Dank. „Eure Königliche Majestät geruhten in huldvoller Berücksichtigung unserer alleruntertänigsten Bitte um Errichtung eines Hallamtes in hießiger Stadt gnädigst zu verfügen... zur Belebung des Verkehrs... Wir gestatten uns den innigsten und ehrfurtvollsten Dank in tiefster Unterthänigkeit abzustatten, den allerhöchstderselbe gnädigst anzunehmen geruhen möge.“

Dieses Bild zeigt die Umbaumaßnahmen von 1953 für die Räume und Schalterhalle der Kreissparkasse. Hierbei wurden die Arkaden vorgesetzt. (Foto: Heinz Bucher)

Nach 1631 und 1721 fiel 1866 das Hallgebäude zum dritten Mal den Flammen zum Opfer, mitsamt der kompletten Südseite der Bergtorstraße und den dahinterliegenden Gebäude und Scheuern. Beim Wiederaufbau wurde das Hallgebäude um ein Stockwerk erhöht – eine weise Entscheidung des Gemeinderates, denn dadurch wurde ein Festsaal gewonnen. 1874 wurde dort zum Beispiel die Eröffnung der Bahnlinie Leutkirch-Isny angemessen gefeiert. 1899 ist im Erdgeschoss des Hallgebäudes die Accumulatorenstation der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke eingezogen. 1902 kam das städtische Eichlokal dazu, 1911 das „Zentralkino“ als ständiges kinematographisches Theater.

Neues Kapitel der Nutzung

Ein neues Kapitel der Nutzung des Hallgebäudes begann im Jahr 1913, und zwar als Schulhaus. Durch die Aufstockung konnte man nicht nur die Realschule, sondern auch die Gewerbeschule unterbringen. Der Waagmeister wurde zusätzlich mit den Aufgaben des Schuldieners betraut. Einen Vorläufer der späteren Stadtbücherei gab es bereits während des Ersten Weltkrieges. Für die Isnyer Garnison der Gebirgsjäger wurde ein Leseraum eingerichtet. Die Transformatorenstation entfiel 1935, dafür wurden die freigewordenen Räume der NSDAP als Parteilokal zur Verfügung gestellt.

Durch Jahrzehnte wurde das Hallgebäude immer wider auch für Ausstellungen genutzt, schilderte Haaga. 1953 zog, nach Umbaumaßnahmen im Innern und dem Anbau der Arkaden, für 20 Jahre die Kreissparkasse ins Erdgeschoss ein. Die Wirtschaftsschule kam 1972 in den erweiterten Gymnasium-Anbau, weswegen die beiden oberen Stockwerke fürs Notariat, die Sozialstelle und das Arbeitsamt verwendet werden konnten. Im Erdgeschoss fand die „Apotheke für die Seele“ Platz, die städtische Bücherei.

„Das Hallgebäude ist wahrhaft wie ein Geschichtsbuch, in dem man rund 600 Jahre zurückblättern kann, vom Buchhaus bis zum Ursprung, zum Tuchhaus“, schloss Manfred Haaga seine Schilderungen über das Multifunktionsgebäude.