Vom schönen Schein und echtem Sein

Zum 70. Geburtstag würdigt die Städtische Galerie im Schloss den Bad Waldseer Bildhauer Axel F. Otterbach mit einer weiträumigen Einzelausstellung. „Schein & Sein“ titelt die Werkschau, die „Raumschichten – Skulpturen – Foto-Grafiken“ aus den Jahren 2005 bis 2018 präsentiert – eröffnet am Sonntag mit einem Grußwort von Paul Rupf-Bolz und einer Einführung von Kunst- und Kulturpublizist Herbert Köhler aus Ravensburg unter viel Publikumszuspruch.

Ihm, der 1948 in Isny geboren wurde, gefiele der langgestreckte, durch seine Deckengewölbe rhythmisch gegliederte Raum der Galerie sehr. Das Unverschnörkelte komme seinen klar strukturierten Arbeiten entgegen. Axel F. Otterbach gibt in Kooperation mit dem Kulturforum und dessen Leiterin Karin Konrad einen umfänglichen Einblick in die drei genannten Werkreihen. Zum Saxophonspiel von Christian Segmehl sprach Paul Rupf-Bolz von einer herausragenden Künstlerpersönlichkeit, die sich nicht allein auf das Kunst machen beschränkt, sondern gleichermaßen auf das Vermitteln selbiger.

Solides Handwerk als Voraussetzung

Im Rückblick auf die biographischen Stationen erwähnte Herbert Köhler mit Paul Heinrich Ebell den frühen Lehrer von Otterbach, der anschließend in den 1960er-Jahren in München eine Steinbildhauerlehre absolvierte, gefolgt von einer Ausbildung zum Restaurator in Ulm. Von dieser handwerklichen Versiertheit als Voraussetzung für seine bildhauerische Laufbahn profitieren die Werke bis heute. Keine Ecke, keine Kante, keine Fläche der frei im Raum platzierten Stelen aus verschiedenen Marmorarten bleibt dem Zufall überlassen. Gleiches gilt für die „Schichtungen“ und die entlang der Wandflächen installierten „Raumschichten“, die am auffälligsten den Titel „Schein & Sein“ widerspiegeln. Bei ihren rostpatinierten Oberflächen scheint es sich um einen Korpus aus Stahl zu handeln. In Wirklichkeit sind es MDF-Platten, die Otterbach mittels Eisenfeilspänen korrodieren ließ.

„So tun als ob“ lautet das Credo

Ihm gehe es nicht um die Frage eines Falsch und Wahr oder Unecht und Echt, sondern um ein „So tun als ob“, erläuterte Herbert Köhler dieses Vorgehen, das man sonst für eine „dreiste Materialtäuschung“ halten könnte. 1979 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg für Florenz und Carrara. Das war der Durchbruch, der ihn bis 2001 zu vielen Aufenthalten in den berühmten Steinbruch führte. In demselben Jahr gewann er seinen ersten Wettbewerb für eine große marmorne Brunnengestaltung im öffentlichen Raum in der Ravensburger Weststadt. Parallel zur künstlerischen Laufbahn machte er sich in den folgenden Jahrzehnten um die Lehre verdient. Insbesondere als Dozent an der Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer (HWK) Ulm von 2000 bis 2016, mit der Gründung 2000 der Bildhauer-atelier-schule in Osterhofen in Bad Waldsee sowie der Betreuung und Leitung der Städtischen Galerie in Bad Waldsee seit 1986. Seit 2017 ist er zudem für die Kunsthalle Ravensburg beratend tätig.

Axel F. Otterbach ist ein Mensch voller Tatendrang. Das vermittelt er auch mit seiner Isnyer Ausstellung und den nicht gerade wenigen 68 gezeigten Werken. Figürlich zu arbeiten, ist nie seine Sache gewesen. Höchstens vage Anleihen an Amorphes wie im Falle einer Stele aus Nero Marquina. Otterbach bedient sich in der Mehrheit geometrischer Formen wie Kreis und Rechteck, die er, so Herbert Köhler, nach eigenen Vorstellungen ineinander verschränkt. Dabei ist der Vorgang des Schichtens ein zentraler und materieller. Als immaterieller Faktor kommt das Licht ins Spiel. Aus dieser Symbiose heraus speisen sich die freistehenden „Schichtsteine“. Nicht um des Stapelns einzelner Steine willen. Auch hier ist das Sein mehr Schein.

„Was du siehst, ist nicht das, was es ist“, könnte ein Motto lauten, nach dem auch die lichthellen „Foto-Grafiken“ ausgerichtet sind. Sie bilden realisierte dreidimensionale Objekte mittels Computertechnik ab und entwickeln dabei einen hohen Grad an Plastizität, indem Strukturelles reliefartig hervorsticht. Von „Illusionierter Scheinbildhauerei en miniature“ sprach Köhler, das die Frage nach dem einen gültigen Sein und dessen unendlich vielen Varianten stellt.